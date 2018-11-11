坦言選得很辛苦 錕P酸柯P沒痛苦經驗

2018-11-11 15:49

〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍台北市長候選人李錫錕接受電視台專訪，回憶過去在國民黨的那段歲月人情冷暖，無黨參選主要理由，是因人民對政黨失望；而他也看不慣台北市長柯文哲領導風格、自恃民調甚高，卻如此自誇。他也承認選得很辛苦，但活著就是讓生命發揮power（力量），「柯文哲什麼都有，就是沒痛苦經驗，遇到困難時往往經不起考驗。」

李錫錕則與「蔣經國英文秘書」的職務擦山而過，他說，從美國留學歸國時，本來被安排做蔣經國的翻譯，他不想每天上班，就去台大教書了，後來這個位置由前總統馬英九接手，他不會後悔。

李錫錕說，1989年受前總統李登輝賞識，第一次代表國民黨參選就是前台北縣長，像不會游泳的人第一次下水被丟海裡、差點溺水；原本大家看好，投票當天1位黨政大老熱情邀他參加餐會。結果他選輸總統故鄉，惹得李相當生氣質問，「到底是誰提名李錫錕的？」他無奈想，「不就你（李）嗎？」後來他「天真」出席餐會，政黨大老劈頭質問「你怎麼來了？」氣氛很尷尬。

他說，幾次的參選讓他看透人情冷暖，這次以無黨籍身份參加市長選舉，沒有政黨奧援，媒體也不青睞，他承認選得很辛苦，但是他認為，活著就要讓生命發揮power（力量），要服務社會，他也批評，柯文哲市長都有，就是沒有痛苦的經驗，遇到困難時，往往經不起考驗。