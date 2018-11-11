新北辯論提問人曝光 羅致政要求新北選委會道歉

2018-11-11 15:22

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市長選舉辯論會明將登場，國民黨新北市長朱立倫今透露，選委會安排的提問公正人士是四大報社代表；對此，民進黨市長候選人蘇貞昌競選辦公室發言人、立委羅致政痛批，新北選委會已淪為朱侯競選團隊，對辯論的公正性帶來很大的質疑跟挑戰，要求選委會跟新北府最遲在辯論前應對外說明，甚至道歉。

此外，羅致政還舉電影「少林足球」為例，其中一段台詞為：「球證、旁證、主辦單位、協辦單位，所有單位都是我的人，你憑什麼跟我們鬥。」這是他認為目前侯友宜的心態，換言之，所有的安排，人選的選擇，甚至流程，都是由朱侯在操弄，這是一個非常不公正的選舉，希望能夠趕快把他導正過來。

羅致政受訪表示，針對朱立倫談到辯論會提問人，他們感到錯愕、遺憾，本來期待選委會應該扮演一個公正、公平的角色，期待卻落空了，朱提到4位提問代表，已證明選委會只是淪為朱侯競選辦公室的團隊，這對未來辯論的公正性會帶來很大的質疑跟挑戰，要求選委會最遲在明天辯論前查清楚並對外說明。

羅致政指出，名單的洩漏對於提問人、提問單位都會造成很大的壓力；在整個協商的過程中，選委會官員不斷強調，提問人的名單、題目在事前都不會公布，可是很顯然，朱市府已違反了這樣的要求，甚至是法律規範，因此，市府也必須對外說明，並對外道歉。

羅致政強調，不會主動要求撤換提問人，但朱立倫不是只有說出提問的代表媒體，他點出來是「特派」，事實上，新北的特派是哪幾位，大家都很清楚，所以等於是把壓力轉嫁到提問人的身上，更糟糕的，可能題目在施壓之下，已經被迫洩露，這對這些提問人來說非常不公平。

羅致政說，選委會是獨立機關，市長不是它的上級長管，但很遺憾的，選委會現任主委就是新北市政府的秘書長，長久以來就是朱團隊的一份子，但是對方連最基本的遮羞布都不願意做，大喇喇地講出來，尤其是在國民黨造勢的場合，他覺得非常不當，也讓選委會的角色等同淪為朱侯競選總部的一員。

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  • 新北市長朱立倫11日向媒體透露辯論會公正提問人為4大報代表，蘇貞昌競選辦公室發言人羅致政針對此事質疑新北市選委會淪為朱侯競選委員會，要求在辯論會之前查明提問人名單洩漏原因並對外說明。（記者朱沛雄攝）

    新北市長朱立倫11日向媒體透露辯論會公正提問人為4大報代表，蘇貞昌競選辦公室發言人羅致政針對此事質疑新北市選委會淪為朱侯競選委員會，要求在辯論會之前查明提問人名單洩漏原因並對外說明。（記者朱沛雄攝）

  • 民進黨市長候選人蘇貞昌競選辦公室發言人、立委羅致政痛批，新北選委會已淪為朱侯競選團隊一員。（記者朱沛雄攝）

    民進黨市長候選人蘇貞昌競選辦公室發言人、立委羅致政痛批，新北選委會已淪為朱侯競選團隊一員。（記者朱沛雄攝）