新北辯論提問人曝光 羅致政要求新北選委會道歉

2018-11-11 15:22

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市長選舉辯論會明將登場，國民黨新北市長朱立倫今透露，選委會安排的提問公正人士是四大報社代表；對此，民進黨市長候選人蘇貞昌競選辦公室發言人、立委羅致政痛批，新北選委會已淪為朱侯競選團隊，對辯論的公正性帶來很大的質疑跟挑戰，要求選委會跟新北府最遲在辯論前應對外說明，甚至道歉。

此外，羅致政還舉電影「少林足球」為例，其中一段台詞為：「球證、旁證、主辦單位、協辦單位，所有單位都是我的人，你憑什麼跟我們鬥。」這是他認為目前侯友宜的心態，換言之，所有的安排，人選的選擇，甚至流程，都是由朱侯在操弄，這是一個非常不公正的選舉，希望能夠趕快把他導正過來。

羅致政受訪表示，針對朱立倫談到辯論會提問人，他們感到錯愕、遺憾，本來期待選委會應該扮演一個公正、公平的角色，期待卻落空了，朱提到4位提問代表，已證明選委會只是淪為朱侯競選辦公室的團隊，這對未來辯論的公正性會帶來很大的質疑跟挑戰，要求選委會最遲在明天辯論前查清楚並對外說明。

羅致政指出，名單的洩漏對於提問人、提問單位都會造成很大的壓力；在整個協商的過程中，選委會官員不斷強調，提問人的名單、題目在事前都不會公布，可是很顯然，朱市府已違反了這樣的要求，甚至是法律規範，因此，市府也必須對外說明，並對外道歉。

羅致政強調，不會主動要求撤換提問人，但朱立倫不是只有說出提問的代表媒體，他點出來是「特派」，事實上，新北的特派是哪幾位，大家都很清楚，所以等於是把壓力轉嫁到提問人的身上，更糟糕的，可能題目在施壓之下，已經被迫洩露，這對這些提問人來說非常不公平。

羅致政說，選委會是獨立機關，市長不是它的上級長管，但很遺憾的，選委會現任主委就是新北市政府的秘書長，長久以來就是朱團隊的一份子，但是對方連最基本的遮羞布都不願意做，大喇喇地講出來，尤其是在國民黨造勢的場合，他覺得非常不當，也讓選委會的角色等同淪為朱侯競選總部的一員。

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