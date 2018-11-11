鄭朝方直播打選戰 蔡英文來助講

總統蔡英文（左）為了讓民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（右）後勢大漲，為他獻出首次的候選人頻道直播助講「處女秀」。（圖由鄭朝方陣營提供）

2018-11-11 16:30

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨新竹縣長候選人鄭朝方陣營今天發布消息表示，總統蔡英文為了鄭朝方獻出她在候選人頻道開直播助講的「處女秀」，跟支持者分享她眼中的鄭朝方，也跟鄭朝方分享過去她打選戰的一些難忘經驗，2人自爆他們的選戰日常，讓鄉親更了解鄭朝方生活的一面，替他爭取更多民心。

該陣營指出，小英總統前述的催票，猶如替鄭朝方啟動選戰中的「空襲」，跟昨天行政院長賴清德的「陸戰」地面掃街拜票搭配，這是府、院、黨的空戰、陸戰齊發，就是要讓鄭朝方的後勢大漲。

鄭朝方團隊表示，直播節目才開始，小英總統就發現鄭朝方競選背心領口上有個唇印，研判應是鄭朝方掃街拜票時，鄉親熱情擁抱不小心所留。這讓蔡英文打趣他說「那一定是女生喔，這個遭遇比我好多了！」原來小英總統拜票時，曾被1個高壯的男粉絲抱舉在半空，她回憶當下真是又驚又喜。

鄭朝方陣營表示，2人都認為掃街拜票時在菜市場最能感受民眾支持的溫度，也最能體察鄉親心聲。

鄭朝方說，他從跟鄉親站在一起感受到：要當1個縣民隨時找得到的縣長！是非常重要的1件事。

總統蔡英文則說，每次到新竹縣看見鄭朝方都會特別開心，因為他給人感覺就是很親切、很清新。小英總統用「caring」來形容鄭朝方，講他很照顧別人的意思。

鄭朝方回應說「確實！」，每當拜票遇到家長，經常聽到他們這樣說：我們支持你，因為你會為孩子打算，政見以孩子為出發點思考。所以他將把新竹縣打造成青年兒童城市。

也因此總統蔡英文最後直接面對鏡頭說，鄭朝方不用她推薦，他已經把自己推薦得非常好。她肯定「鄭朝方模式」的選戰一直在改變台灣的選舉文化，替政治圈帶來一股新力

量，也希望鄭朝方持續用這股動能，讓「大新竹共好」真正實現。