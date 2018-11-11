邀親子劇團表演搶攻親子票 許乃文化身超級奶爸宣揚公托理念

2018-11-11 14:33

〔記者黃建華／高雄報導〕搶攻親子票，前鎮小港市議員候選人許乃文昨特別邀在地「蘋果劇團」演出經典親子劇-《龍宮奇緣》，與幾百名大小朋友共同歡度週末外，已有兩個小孩的他，更化身超級奶爸，向前鎮小港的年輕爸媽們宣揚爭取公托資源的理念。

許乃文表示，現在父母親都非常忙碌，沒有時間陪伴小朋友。希望藉由舉辦活動，讓爸爸媽媽們有一個可以「溜小孩」的好去處。

許乃文在活動期間更不忘向大家推廣自己的公托理念。他以一個家長的身份表示，自己2個小孩今年2歲，接下來也要上幼稚園，跟所有父母一樣面臨可能抽不到公托的困境，現在高雄市有17所公托，一共照顧750名2歲以下孩童，後面還有約1500人苦等候補名額；更別說前鎮小港的公托設施，也是相當匱乏。許乃文強調，未來當選一定會在市議會爭取更多公托資源，讓父母親安心上班，小孩開心成長，這是他參選的初衷之一。

蘋果劇團在許乃文的邀請下，在前鎮區盛興公園演出《龍宮奇緣》。劇情主要傳達「親情陪伴、愛要及時」的訊息，深獲大小朋友的喜愛。

許乃文也帶了自己一對可愛的雙胞胎到現場看劇，表示因為參選後沒時間陪伴家人，藉由這個機會陪伴家人。也因為這樣，他希望投完票後第一件要做的事情就是帶兩個小孩去盪鞦韆。

許乃文在劇團演出時與大家一起玩「海鮮球」，讓整場活動達到最高潮，與所有爸爸媽媽、小朋友們一起留下令人難忘的歡樂週末。