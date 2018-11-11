拍片引發連串風波 小野PO文：對不起柯P

2018-11-11 14:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野（李遠）近日拍片，表態挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發連串風波，甚至傳出柯競選辦公室內部下「封口令」，且有聲音要求切割。小野昨受訪自爆壓力大已經失眠3天，今更在臉書貼文表示，柯P的所有施政內容中，他最感動的是他的寬容和慈悲。這和他長期扮演的重症病患的最後搶救工作有關。在他過去的世界中，只有救活的人和離開人世的人。

小野寫道，在他的心裏，柯文哲是一個寛容、慈悲的政治家，甚至革命家，現在，他正在進行1場對台北首都影響深遠的白色公民革命，推倒藍綠的高牆。小野並在臉書上表示，「柯P，這段時間真是對不起你。」

小野臉書貼文讚許柯文哲的施政內容。他表示，雖然柯文哲說，他的眼中只有「事情」，把事情做好，做對的事情，認真的做。但是這些事不都是為了讓人好好的活下去嗎？

小野在貼文中坦言，最近發生了很多事情，很多人責怪、辱駡他，甚至在媒體上用各種語言攻擊我，但柯不但沒指責他，反而一再對他說：「真是對不起你，真是不好意思。」從來不敢正眼看人，更不習慣肢體接觸的他，竟然兩度擁抱我。

小野臉書上表示，昨天在辯論會後的記者會上，有記者當著我的面，問柯市長關於要如何處理我的問題。站在他旁邊很少露面的小凱，在衆人前面，用力抱著他的手，他努力露出陽光般的笑容，內心深處有著無比的感動。。

小野在臉書中也談到昨在市府前廣場舉辦的造勢活動，他表示，昨天晚上他在市府廣場看到了數以萬計的支持者湧入現場，高喊著「白色力量」，他非常激動，只有「是非黑白」的公民終於站出來了。他心中想著：「柯P，這段時間真是對不起你。希望從此能夠把所有榮耀歸於你。你不用擔心，因為我是可以承受所有辱駡的人。我知道，兩週之後，這一切紛擾會塵埃落定。