台東交通不好 劉櫂豪：上一代沒做好這一代來做

2018-11-11 14:42

［記者黃明堂／台東報導］台東縣台南同鄉會今天召開會員大會，這是台東最大的宗親社團，藍綠台東縣長候選人都到場拜票，不約而同允諾改善台東交通，劉櫂豪說，「台東的交通，上一代沒做好，我們這一代來做」，前瞻計畫可有效改善交通。

從台南移民到台東開墾定居及宗親相當多，繁衍出龐大人口，在各行各業占有一席之地，每到選舉，台南同鄉會都是兵家必爭之地，今天大會的會務手冊，特別印制了參選的台南鄉親名錄，供會員投票時參考。包括無黨籍縣議員候選人王文怡、國民黨縣長候選人饒慶鈴、民進黨縣長候選人劉櫂豪等人到場逐一拜票。

台南同鄉會理事長王錦機在致詞時感嘆小時候交通不方便，搭車走南迴公路，崎嶇不平，車輪好像沒落地般驚險，讀大學時光耗在南迴公路的車程也要花7個小時。但馬英九當總統時著手改善南迴公路，總統蔡英文也提出前瞻計畫要改善台東交通，這是時代的演變，相信台東交通會步步改善。

饒慶鈴致詞時表示，交通是她最關心的問題之一，花東鐵路還有部分未雙軌化，她願與台南同鄉會的鄉親，同心協力為台東人爭取雙軌化。

劉櫂豪則說，7年前擔任立委至今，都在交通委員會，南迴公路拓寬明年就要完成，不但截彎取直，且最少3線道，更安全便利；南迴電氣化目前施工中，3年以內全線通車。

台北到台東的鐵路在前瞻編列了440億要做雙軌化，可以有效解決一票難求的問題。

劉櫂豪說，「這些交通問題，早在30年就應該要做了，但上一代的人沒有做，沒關係，我們這一代的人來做」。