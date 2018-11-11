護理界誓師相挺 陳其邁允諾當選提高夜托補助、產檢交通免費

2018-11-11 14:20

〔記者黃建華／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁，今天中午出席一場「護理公共事務參與及影響力研習會」時，他向與會護理人員表示，護理人員值大夜班很辛苦，小孩往往要請人夜間托育，他承諾，若當選高雄市長，將提高夜間托育補助，並針對護理人員每次產檢提供搭計程車全額補助，獲得在場數百護理人員熱烈鼓掌回應，並高呼「陳其邁當選！」

陳其邁並以前一天的政見會，砲轟對手韓國瑜提出的「老青合住」根本不懂什麼是長照，長照的重點在老人失能跟居家照護、他強調，自己是醫師，最清楚長照跟醫療這一塊，台灣正走向高齡化社會，如果他當選高雄市長，將爭取中央補助經費落實長照政策。

這場「護理公共事務參與及影響力研習會」是由高雄市護理師護士公會、新高雄護理師護士公會在國軍英雄館中正廳合辦，邀請數百護理人員與會，其中，因高雄市長候選人陳其邁辭掉民進黨不分區立委，由成大護理系教授陳靜敏遞補。

中華民國護理師護士公會全聯會理事長高靖秋等與會護理界人士特別再三祝賀陳靜敏，表示「立法院終於有代表護理界的聲音」，並籲請護理同業能支持民進黨籍高雄市長候選人陳其邁。

立委劉世芳也到場祝賀新科不分區立委陳靜敏，陳其邁隨後也抵達座談會場，表示當初也很關心是誰遞補他的不分區立委，在得知是護理系教授陳靜敏，他很放心，他表示要祝賀陳靜敏外，更要拜託陳靜敏和所有護理界人士支持他參選高雄市長，11月24日把票投給他，讓他當選高雄市長。

陳其邁也指出，以長庚為例，護士小夜班只多500元，大夜班多900元，但若有小孩子還得請人托育，多領的人等於都付給夜托，因此他當選高雄市長後將提高夜托補助，同時因產檢無法騎機車，他也將提供護理人員產檢搭計程車全額補助。獲得熱烈掌聲。

高靖秋、新科立委陳靜敏等人隨後贈送菜頭給陳其邁，象徵「好彩頭」，預祝陳其邁高票當選。