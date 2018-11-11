韓國瑜紅到對岸 鄉民分析他在中國擁有高度搜尋熱度

有PTT鄉民以Google Trends分析系統，分析韓國瑜在台灣及中國的網頁搜尋及YouTube熱度，發現韓國瑜在中國擁有高度搜尋熱度。（圖擷取自PTT）

2018-11-11 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕距離九合一大選僅剩13天，國安局先前曾證實中國干涉台灣選舉，有網友更分析中國如何以產業方式透過網軍操作干預我國內政，然而國民黨高雄市長候選人韓國瑜網路聲量持續高漲，就有PTT鄉民以Google Trends分析系統，來分析 韓國瑜在台灣及中國的網頁搜尋及YouTube分析，發現韓國瑜在中國擁有高度搜尋熱度。

PTT鄉民利用Google Trends分析系統，分別以「韓國瑜」以及「韩国瑜」來分析韓國瑜在台灣、全球以及中國在搜尋上的熱度，在中國搜尋熱度方面，相較於民進黨高雄市長候選人陳其邁、台北市長柯文哲僅在廣東省及上海擁有關注度，韓國瑜的關注度則是中國沿海諸省份以及四川省、湖北省和北京市。

許多網友看了這份分析資料後都直言：「這本來就是事實了，中國助韓超多。」、「國際大導演有國際粉絲不意外。」、「早說中共介入啦，明眼人自然看得清楚。」、「國外能把一個過氣政客洗到變台灣的救星....厲害厲害XD」

另外，台灣在過去7天內的關鍵字搜尋熱度，以Google Trends分析包括「韓國瑜」、「陳其邁」、「耳機」、「蜂蜜檸檬」、「柯文哲」等關鍵字，截至目前為止依舊是韓國瑜最高，隨後依序為「蜂蜜檸檬」、「耳機」、「陳其邁」、「柯文哲」。