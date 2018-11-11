宜蘭市長選舉擂戰鼓 陳金德站台：本來是江聰淵要當縣長

2018-11-11 13:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨籍宜蘭市長江聰淵爭取連任，今成立競選總部，江的政壇「師傅」、宜蘭縣代理縣長陳金德，站台相挺；江聰淵曾參與黨內縣長初選，但陳金德接任代理縣長後，江聰淵果斷退選，陳金德坦言，下屆選舉本來是江聰淵當縣長，但他看我回來當縣長，才吞下去忍讓，「我欠他一個人情。」

宜蘭縣有12鄉鎮市，宜蘭市被地方稱作「大房」，藍綠都力求勝選，下屆宜蘭市長呈現藍、綠對決態勢，江聰淵爭取連任，國民黨徵召退休警官張森霖出馬迎戰。

江聰淵今成立競選總部，包含陳金德在內，縣長候選人陳歐珀、議長陳文昌、民進黨縣黨部主委黃建財，以及黨內市民代表、縣議員等候選人都出席站台，堪稱綠營「最強小雞」。

陳歐珀指出，宜蘭市建設大家有目共睹，市長選舉只要團結，就能勝選，呼籲選民「陳歐珀一票、江聰淵一票」，縣市雙贏，為將來合作共創契機。

陳金德當立委時，江聰淵擔任他的服務處主任，兩人「師徒」情誼深厚，去年江聰淵投入民進黨縣長初選，與陳歐珀曾是競爭對手，但在陳金德擔任代理縣長後，江聰淵表態支持陳金德參選縣長，自己則爭取市長連任。

「我欠江聰淵一個人情」陳金德打趣說，本來這次江聰淵就要當縣長，但看我回來當縣長，才吞下去忍讓；不過，他功夫學了20年，相信他未來絕對可以領導宜蘭縣。