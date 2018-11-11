回嗆總統蔡英文 吳敦義：她才製造垃圾

2018-11-11 13:51

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席國民黨三重區黨慶，他在會後受訪回應總統蔡英文「丟垃圾說」；吳敦義表示，她自己才在丟垃圾、她製造垃圾。

蔡英文昨天出席公開活動後受訪指出，國民黨在改革過程中持續阻擋、反改革態度，例如年金改革、前瞻建設，製造垃圾或是丟垃圾的人真的沒有資格嫌掃地的人掃得慢。蔡英文意指，民進黨正在收拾國民黨先前沒有做的事。

吳敦義今天表示，她（指蔡英文）自己才在丟垃圾、她製造垃圾。吳敦義認為，這2年台灣空氣污染嚴重，這些空污不能講說是蔡英文製造的，但因為她的無能傷害民眾健康，蔡政府的能源政策完全矛盾，完全亂做、亂弄，深澳電廠一路好像非做不可，為了選舉又再欺騙一下，說深澳不弄了、說要搞觀塘，非核家園是騙人的，沒那個能力，蔡政府能源政策就是錯的。

吳敦義透露，去年國慶大典時坐在行政院長賴清德旁邊，賴清德向吳敦義問，「你是老前輩，如果真的缺電怎麼辦？」

吳敦義說，缺電就要確保核二、核三，其中1個機組可以隨時啟動，不然台積電等高科技產業都要出走，所以當初啟動核二機組，國民黨一句話都沒有批評，這為了國家好，不會用來做政黨競爭，普悠瑪事件也沒批評，只是暫停選舉活動、捐一點點錢。

「該批評的還會批評」，吳敦義說，兩岸已讀不回、社會風氣不佳，這些都是蔡政府要趕快改過來的，不能改過的政府就是把他fire掉。