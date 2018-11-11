賴清德站台挺黃偉哲 諷馬新三不「露出馬腳」

行政院長賴清德（中）今出席民進黨台南市長候選人黃偉哲溪南造勢大會。（記者萬于甄攝）

2018-11-11 13:13

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨台南市長候選人黃偉哲今在永康舉辦溪南造勢大會，行政院長賴清德、總統府前秘書長葉菊蘭等人都到場站台，賴清德致詞時，再度痛批前總統馬英九「露出馬腳」，暗諷馬的新三不主張「不排斥統一」，何不說「主張統一」，賴清德強調，台南是民主聖地，台灣的未來更是只有台灣人民才可以決定。

黃偉哲溪南後援會造勢大會吸引大批支持者到場參與，賴清德陪同黃偉哲進場時，也一一和鄉親握手寒暄，場面相當熱鬧，黃偉哲感謝溪南的鄉親願意給他一個機會，台南更是栽培他的恩人，近期許多抹黑、指控充斥選舉，黃偉哲希望選民要用選票來制裁，讓台南能持續進步。

黃偉哲也提到，1111是俗稱的光棍節，許多商家都會推出優惠帶動商機，彷彿熱鬧的購物節，他說，未來若入主市府，會讓台南經濟每天都像購物節，擁有許多商機。

賴清德致詞時，細數著過去的政績，強調他擔任台南市長的核心價值就是「吃飯皇帝大」，台南招商、觀光、農業、治水等發展，近年都有明顯大幅度的成長，他更為台南還了200多億元的債務，基礎建設也陸續動工，希望選民可以讓台南進步的力量繼續下去，大力支持黃偉哲。

賴清德也再次提到，馬英九卸任後就「露出馬腳」，也暗諷馬英九日前提出的新三不「不排斥統一」，何不直接說「主張統一」，賴清德認為，台灣的未來只有台灣人民有權利決定，今年選舉更要嚴防中國介入，希望選民要捍衛台灣主權，都市進步更要靠正向的力量才能推動。