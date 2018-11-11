王惠美訴求南彰化蓋捷運 魏明谷：會變蚊子捷運

彰化縣長魏明谷（圖中）表示，南彰化蓋捷運，會變成蚊子捷運。（記者劉曉欣攝）

2018-11-11 12:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對國民黨彰化縣長候選人王惠美今天在南彰化舉辦「手牽手，要捷運」活動；對此，爭取連任的民進黨彰化縣長魏明谷今天堅定的強調，南彰化面積大，公車載客率也沒有很高，應該先發展公路，再發展捷運，才不會浪費工程經費，捷運才不會是「蚊子捷運」。

魏明谷今天出席彰化果菜市場農產品促銷會活動時表示，南彰化要蓋捷運的話，員林就是起點，再來向外擴散，但是員林人口也才12萬多人，所以，應該先發展公路，再發展捷運，因為公路建設比較快，成本也比較低，時間也比較短，當公路運量無法負荷再來發展捷運。

魏明谷指出，在發展捷運之前，先全力發展公路，打造三橫三縱快速道路交通路網，建立30分鐘生活圈；彰化南橫快速公路，也就是二水往大城，經費已爭取到位；彰化中橫快速公路，員林東西向快速道路往西延伸到二林中科再到芳苑；西濱快速公路彰化段，明年就會全線正式通車，建立30分鐘生活圈。

魏明谷表示，南彰化公車載車率也沒有很高，蓋捷運也會賠錢，縣府也沒有龐大經費來蓋，蓋了也沒有經費來維護；南彰化土地面積比較空曠，確實學生就學與老人就醫，都比較不方便，未來將跟醫院來做合作，增加接駁的次數，也透過公路總局來補貼業者，讓業者在不損失情況之下，讓班次可以增加；而有關公車動線的規畫，都已經做好規畫，未來還會再加強。

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