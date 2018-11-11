談新北市長候選人辯論會 侯友宜：公平公正就好

國民黨新北市長候選人侯友宜（左三）。（記者李雅雯攝）

2018-11-11 12:43

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天上午出席國民黨三重區黨慶，明天即將舉辦新北市長候選人公辦辯論會，侯友宜表示，充滿信心，對於選委會安排的公正人士是誰都尊重，只要公平、公正就好。

侯友宜指出，在新北市任職7年多，這段時間到各地跑行程都是在談政見，已經準備很久政見議題了，對此充滿信心。

新北市長朱立倫上午透露，公辦辯論會公正人士將找4大報代表。侯友宜指出，都沒有意見啦，公平公正就好。