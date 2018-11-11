斥柯文哲如「媽寶」 姚文智：不能像個大人一樣嗎？

民進黨台北市長候選人姚文智（右二）斥柯文哲如「媽寶」。（資料照）

2018-11-11 12:37

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨哽咽說，市長柯文哲母親何瑞英罵他「沒路用」等話，讓自己的媽媽「坐在陰暗客廳裡氣到發抖」；柯媽昨晚說，是姚先罵柯「潑猴」才會回批。姚今天說，他批柯都是有憑有據，柯不敢自己面對要媽媽出來回答，直言柯「為何不斷像媽寶一樣？」、「不能像個大人一樣嗎？」

台北市長候選人電視辯論會昨登場，姚文智在最後結論階段，談及曾遭台北市長柯文哲母親何瑞英羞辱「沒路用」，使得自己的母親氣到發抖一事，忍不住難過哽咽，更當眾說「孩兒不孝」，向母親致歉；柯回應指，是姚先以葛特曼事件攻擊，才讓柯媽生氣反擊的「作用力與反作用力」。柯媽昨晚則說，是姚先罵柯「潑猴」才會回批，「如果被罵還不應嘴，我這麼沒路用嗎？」

姚文智說，為何柯文哲不敢自己面對？為何不斷像媽寶一樣？他當然知道柯媽媽護子心切，但柯文哲是台北市長，「不能像個大人一樣，回答別人對你的質疑？」

姚文智說，柯在辯論會照稿唸，任何問題都不敢回答，還曲解別人的主張，扭曲別人的帳戶支持事實，「像你這樣的兒子，不是liar那是什麼？」

談到自己母親，姚文智說，昨天有跟她通電話，她就是拙於言辭非常低調，就是心疼他在選舉所受對待。