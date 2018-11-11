APEC行前蔡英文張忠謀直播同框 盼張「進入領袖的情境」

2018-11-11 12:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕2018年APEC（亞洲太平洋經濟合作會議）領袖會議明天（12日）登場，由台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表出席。總統蔡英文今在官邸召開行前會議，還利用空檔邀請張忠謀同框進行臉書直播，和網友打招呼，分享行前準備工作。

蔡英文表示，張忠謀今年要代表總統去參加領袖會議，這是國際上很大的事情。這次請張忠謀擔任代表，大家都覺得他是最好的人選，她要請張忠謀代表台灣與各國領袖互動，發揮他個人和長期對產業界貢獻產生的影響力，相信很多參加的人都想聽聽張忠謀有什麼想法，尤其今天APEC的主題就是「數位經濟」，這是張忠謀一生所投入最重要的領域。

張忠謀表示，他最近幾週花了很多時間看許多資料，也和蔡總統及多位部長級政府官員進行會議，這幾週可說相當忙。到APEC會議時，他會有一個訊息給所有的領袖，關於這個訊息，明天的記者會上會講多一些。除此之外，他也會與許多APEC領袖有自然互動。

張忠謀說，這幾週要看很多資料，瞭解與許多APEC裡經濟體互相的問和機會，另一方面，他自己也要模擬領袖代表的心情和態度。

蔡英文則在一旁笑說，「不是，你要模擬領袖的心情！」蔡英文說，這就是為什麼只有兩人開會，就是希望把張忠謀帶到一個總統的情境，「他堅持要進入一個領袖代表的情境，我堅持他要進入一個領袖的情境。」

蔡英文說，她要把對APEC的感覺、期待，和想表達的聲音、意見，透過張忠謀在這次APEC會議上完整表達。她很榮幸張忠謀代表她出席APEC，張忠謀國際間廣受尊崇，相信國際間會很仔細聽他有什麼話要說。張忠謀隨後回應蔡總統，他很高興接受這個使命。

蔡英文也與網友對話，表示很多人的手機都是有台積電生產的晶片，就是由張忠謀創辦的公司所製造，我們每個人常常會跟台積電生產的晶片一起，也會常常想到張忠謀。今天能夠和張忠謀在一起開會，和網友們見面，非常開心。張忠謀也呼應，「我也有同樣的感覺！」