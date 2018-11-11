痛批柯文哲稱關帳還募款 姚文智：無恥liar滿口仁義道德 呸！

2018-11-11 12:16

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨揭露，市長柯文哲2014年競選帳戶對外宣稱關閉，其實還是繼續募款，今年參選依舊習性不改，滿口仁義道德，才是撈到最後一刻的人。姚今痛批，柯老說早關帳，別人撈到最後一刻，「呸！」對質疑交代不清，不然就是推給前競選總幹事，甚至還有臉誣指別人競選帳戶支出，「沒看過這麼無恥的liar（騙子）」。

柯文哲昨數度質疑，藍綠兩黨公布的競選經費看來比自己少，「人民相信嗎？」姚文智今天上午表示，自己公布的支出就是柯的兩倍多，質疑柯難道是數學有問題，還是照稿唸，抑或是刻意造謠；姚斥柯「假清高」，不斷藉此「墊高自己道德」，要求柯今天下午就道歉，否則提告，

姚文智說，柯文哲扭曲此事，卻對個人選舉帳目疑雲交代不清，2014年11月15日柯對外說關帳，但事實上，根據監察院統計資料，從當年11月17日到選舉前最後一刻，柯的匿名及非匿名捐款，共1564筆，總共募到929萬多。

姚文智喝斥，自己在辯論會前揭露此事後，已經給柯一週時間，柯推給前競選總幹事姚立明，昨天辯論會也答不出來，但到現在還整理不出來，但柯卻在各種不同場合說別人都是「撈到最後一刻」姚怒批，「你最清廉，拔下手上魔戒，早就關帳？呸！」

姚文智說，柯非但2014年的帳目說不清楚，2018年又說關帳，但經過熱心民眾舉發，「捐給你你照樣收啊」，這次說關帳，已是1個多月之前，11月2日捐給你2000多塊，到今天已經快10天，沒退還也沒說明，照收不誤，根本是掛羊頭賣狗肉。

姚文智痛批，昨天在辯論會指出此事，柯當場答不出來，還說要回家查，「還有臉說別人募款帳目有問題，沒看過這麼無恥的liar」；「像這樣滿口仁義道德，別人不注意時候，吃乾抹淨，撈到最後一刻，正是你柯文哲。」