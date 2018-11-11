錢從哪來？丁守中：我當選學貸零利率、創百億青創基金

丁守中稱自己若是當選，將讓台北市青年就學貸款「零利率」，還會籌資成立100億元青創基金。（資料圖）

2018-11-11 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕在昨（10）日的台北市長電視辯論中，國民黨籍參選人丁守中質問台北市長柯文哲，台北25歲到29歲的失業率高達9.2%，比全國同年齡高2到3%，認為柯文哲對不起台北的年輕人。今（11）日丁守中於臉書發文，稱自己若是當選，將讓台北市青年就學貸款「零利率」，還會籌資成立100億元青創基金。

丁守中粉絲團於臉書發文指出，北漂不再是成功向前行的保證，因為台北市15至24歲、25至29歲青年失業率均高居六都之冠，15至24歲青年失業率更高達14.7%，「柯市府一向自傲獲得年輕族群大力支持，這個勇冠六都的結果，你們對得起台北的年輕人嗎？」

丁守中於文中表示，若當選市長將成立青年發展局，解決青年就業創業問題；讓設籍於台北市的青年就學貸款零利率；籌資成立高達100億元青創基金；和企業、學校合作建置選秀平台，讓年輕朋友在校時就可接觸業界，畢業直接適應職場，也縮短求職空窗期。

此文一出也引來廣泛討論，許多網友質疑丁守中錯誤解讀數據，因為15-24歲青年本來就在就學，並非就業市場主力，「25-44歲，45-64歲，趨勢就是柯文哲失業率最低，拿小朋友年齡的數據喊失業率，是不是沒步」、「青年就學貸款零利率，利息誰補」、「所以100億哪來的 ，KMT黨產？」、「也不想想全台失業率最高的時候就是在你馬政府任內發生的」、「什麼時代了，話唬爛開支票還有人信」。