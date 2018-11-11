韓國瑜政見南海挖石油「2前提」 網友Kuso接力造句

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（記者葛祐豪攝）

2018-11-11 12:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨天在電視政見會上，針對他提出的南海挖石油，解釋需有行政院及南海周邊國家同意這兩個前提，才能推動，網友開始Kuso接力造句「我要稱霸宇宙，但有兩個前提，第一個要行政院同意，第二個要宇宙中所有星球同意。」

韓國瑜昨天說，他很多政見被曲解了，就像是太平島挖石油，其實有兩個前提，從來沒有人把它提出來，第一是行政院同意，第二是周邊國家跟地區同意，太平島屬於高雄市，行政院不同意，這案子動不了，周邊國家不配合，這個案子動不了。

對此，批踢踢網友批他是「練肖話」、「幹話王」，有人說：「我的政見是要稱霸宇宙。但有兩個前提，第一個要行政院同意，第二個要宇宙中所有星球同意。然後我就可以稱霸宇宙，當宇宙之王，請大家一定要支持我。拜託拜託。」

臉書上也有網友針對此開始造句：「柴山挖寶藏我有兩個前提，第一要找到藏寶圖、第二柴山真的有寶藏」、「我要統一中國，但有兩個前提，第一是習大大同意，第二是全體中國人民同意」。

「我要摘下月亮，第一要嫦娥同意，第二要玉兔同意」、「我要充公全部有錢人的財產，前提是第一修憲法、第二當事人同意」，讓網友笑翻。