競選經費遭柯文哲扭曲 姚文智：下午道歉否則提告

2018-11-11 12:06

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲昨數度質疑，藍綠兩黨公布的競選經費看來比自己少，「人民相信嗎？」民進黨台北市長候選人姚文智今痛批，他公布的支出就是柯的兩倍多，質疑柯難道是數學有問題，還是照稿唸，抑或是刻意造謠；姚斥柯「假清高」，不斷藉此「墊高自己道德」，要求柯今天下午就道歉，否則提告，

台北市長電視辯論會昨天登場，柯文哲昨在辯論會質疑，藍綠兩黨公布的競選經費看來比自己少，「人民相信嗎？」昨晚柯在市府前廣場舉辦首場大型造勢活動，更再度提及此事。

姚文智今天上午受訪表示，自己競選帳戶從6至10月統計，包括捐贈收入2347萬、房貸300萬、向民進黨中央借500萬、收入3147萬，目前尚有204萬的缺口，還在積極募款中。

姚文智說，自己昨天公布支出約3351萬元，就是柯的兩倍，「柯市長，你是數學有問題？還是你在辯論會只會照稿唸？還是你在晚會只是在刻意造謠？」

姚痛批，柯在辯論會、群眾演講台，多次造謠抹黑，誣指別人花得比你少，墊高自己的道德高度，別人都是扯爛污？

姚文智更要求柯文哲，立刻在今天下午政見發表會為此道歉，若不道歉，自己就會採取法律行動，「因為你不斷利用這種方式，墊高自己的道德，污衊別人，假清高，看看你怎麼假清高？」他強調，不容這樣歪風繼續下去，標榜清高糟蹋別人，不斷混淆視聽。

另外，柯文哲昨晚說，他堅持的是安全的大巨蛋，丁守中主張立刻完工，但是沒有討論公安問題，大巨蛋是國民黨在台北市執政遺留的問題，「他們是製造問題的人，今天如何去解決問題」；姚文智說，要把大巨蛋拆掉，「坦白講，可以拆掉我早就拆掉了」。

姚文智今天說，自己提出以「東區大公園」政見作為解決大巨蛋的方式，要柯不要再造謠，做不到就交給別人做，批柯在辯論會不敢回答，卻到群眾場合說「如果要拆輪不到別人拆」，此事就跟帳目一樣，一樣是照謠，如果不道歉，會採取法律行動。（12:11更新）