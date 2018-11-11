對手公布競選經費 柯P：大家心裡有數

2018-11-11 11:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕由公共電視主辦的台北市長選舉辯論會昨落幕，面對藍綠陣營在辯論會上亮出競選經費明細，市長柯文哲卻嗤之以鼻稱「比我還少，你們相信嗎？」隨即遭對手姚文智反嗆「我比你多」。柯文哲今受訪再次談及此事，沒有正面回應，僅避重就輕強調，他們公佈的競選經費都會被檢驗，「大家都心裡有數」。

但柯也話鋒一轉，指台灣選舉經費太高造成很多亂象，造成競選的高門檻，不是家裡很有錢，不然就是要大量募款，也導致複雜的政商關係，努力降低競選費用也是目標，並質疑監察報帳系統是有問題的，又重提前次選舉連勝文競選經費還比他低，讓他很不服氣。

對於昨天辯論，部分意見認為柯準備不足，沒有亮點，柯文哲今表示，有人認為政治人物要給人民希望，但他以自己當市長四年經驗，覺得為政就是耐煩而已，像是忠孝橋引道拆除、環南市場重建等都是二十多年前就訂了，都沒執行，大家想到要和這麼多住戶溝通就跑掉了，自己的理念就是吃苦耐勞，把事情做完，不贊同辯論就是要搞得很花俏。

至於姚文智日前也質疑柯文哲2014首次北市長選舉時，雖對外公布關閉募款帳戶，實際上仍來者不拒接受捐款，柯今仍未正面回應，僅表示還要把當年會計找回來，離選舉還有二個禮拜，會處理。

對於另一位台北市長候選人吳蕚洋在辯論會上大談蜂蜜檸檬益處，讓蜂蜜檸檬爆紅，柯今僅笑說：「那也沒辦法」。

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