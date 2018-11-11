引用賴揆當年競選口號 高思博要讓青年好成家

高思博（左二）推「可負擔住宅」，要讓年輕人在台南好成家。（資料照）

2018-11-11 11:46

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博今天（11日）再談青年政策。高思博表示，他的青年政策有3大主軸，就是要讓台南的青年「住得起、生得起、養得起」，台南要推的是「可負擔住宅」，而非社會住宅。他並引用台灣文學家葉石濤的名言，要讓台南成為「一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」

行政院長賴清德2010年在大台南市長競選的口號就是引用文學家葉石濤的名言─要讓台南成為「一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」事後，這句話也成為台南人耳熟能詳的文學名句。

高思博日前拍攝競選廣告呼籲北漂青年返鄉投票。高思博發出的新聞稿也引用這句話。今天談青年政策，高思博再度引用這句名言，強調他主張發展青年的可負擔宅，讓年輕人能夠落地生根，這不僅能創稅、還能增加台南的人口。並打造1小時生活圈，打破交通限制的藩籬，翻轉就業機會。

高思博說，他的青年政策有3大主軸：就是要讓台南的青年「住得起、生得起、養得起」，絕對要讓青年在台南好成家，讓台南成為「一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」

高思博表示，現在只租不售的社會住宅，是否符合國人居住期待？這迭有爭議，尤其目前居住正義已經被引導成只談居住權而非財產權，但事實上，處理居住正義問題，並不是只談居住權即可，應該是談可負擔性。台南要推的是「可負擔住宅」，而非社會住宅。可以透過政策手段，例如彈性容積獎勵，讓市場自願興建可負擔宅。不過政府不應太早釋放出可負擔宅可能的地點，避免引發市場炒作。

他表示，民進黨長期執政下，台南經濟停滯不前，年輕人只求能養活自己，民眾很善良，要的只是能夠安居樂業的日子，他希望能「翻轉台南」，讓台南成為幸福城巿，年輕人好成家，巿民都能過好日子！