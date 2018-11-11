否認動員市府公務員衝人氣 柯P︰line傳來傳去有可能

台北市長柯文哲今早替無黨籍北市議員陳政忠競選總部站台後受訪。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-11 11:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在市府前廣場舉辦造勢活動，卻遭爆市府內部下令動員衝人氣，外界質疑行政不中立。柯文哲今早替無黨籍北市議員陳政忠競選總部站台後受訪，對此強調連自己的競選總部都被建管處抄掉了，這表示北市府公務員是可以依法行政的，在line上傳來傳去有可能，但要說下什麼命令，或是點名、發走路工、發便當這不可能。

柯文哲昨晚間在市府前廣場舉辦首場大型陸戰活動「萬人應援！TeamKP挺柯P」，逾2萬支持者應援，但相較於柯在2014年在同個場地造勢，當時湧入近十萬人，人氣落差大。

市府雖否認動員傳聞，但昨天休假日，卻有不少基層公務員出現在辦公室，且原因竟不約而同都是「剛好來加班」、「東西忘記拿」，還有人以「來看市長電視辯論」為由，氣氛詭譎。

柯文哲今早受訪談及外界質疑動員涉及行政不中立一事，他「謙稱」自己當市長以來，別說行政中立是他的驕傲，但他的競選辦公室才成立2週，就被建管處抄掉了，顯見北市府公務員是可以依法行政的。

柯說，所以他覺得這很清楚，line傳來傳去有可能，但要說下什麼命令，或是去點名、發走路工、發便當，這不可能，我們會嚴守行政中立。

至於是否因人氣落差大，感到選情危險才拚命動員？柯直言因為沒有政黨奧援，這場選舉他沒有所謂的陸軍，昨天來參加活動的也大部分都是年輕人，而不是那種坐遊覽車來的，2014年還有用民進黨資源動員來的，這次人數一定少很多。

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