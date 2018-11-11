信心滿滿！批柯複誦念稿 姚文智：比賽才進入七局下半

姚文智於臉書發文，痛批柯文哲在辯論會上覆頌與4年前一樣的講稿，還錯誤影射別人公開的真實帳目。（資料圖）

2018-11-11 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕在昨（10）日下午的台北市長候選人電視辯論會中，民進黨候選人姚文智哽咽提及遭市長柯文哲的母親罵「沒路用」，而自己也習慣被霸凌，更痛批柯文哲只照稿唸，不理會自己的提問。昨晚姚文智更於臉書上喊話：「比賽才剛進入七局下半，請和我一起繼續拚戰，迎接最後的勝利！」

姚文智於臉書發文批柯文哲，人民給了柯文哲4年的時間去釐清自己的選舉帳戶、解決大巨蛋擱置、建設新的捷運路線、準備更多公共住宅、周全銀髮照護環境、實現社會的公平正義，但柯文哲卻在辯論會上照著和四年前幾乎一樣的講稿複誦，「最後居然還繼續企圖誤導人民，錯誤影射別人公開的真實帳目，這就是我們的柯文哲市長。」

姚文智質問，台北有多少四年可以等待，下一代又有多少四年可以空白，正因為是國家首都，我們更要急起直追，更加珍惜這座城市的溫暖與自由。「比賽才剛進入七局下半，請和我一起繼續拚戰，迎接最後的勝利！」

本報曾報導，柯文哲昨日於辯論中質疑，自己不插旗、不買廣告、不打負面選戰，「剛才在台上兩大黨候選人都公布競選經費，比我還少，你們相信嗎？」；而姚文智則稱柯避談自己提出的疑問，痛批上次選舉柯文哲稱停止募款後，事實上又進帳了929萬，要柯文哲解釋清楚。之後又說自己被柯文哲的母親罵沒路用，「我媽媽當天氣到關在陰暗客廳裡面」、「我跟我媽說，孩兒不孝」。