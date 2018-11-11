侯友宜被問「買地不申報」 陳學聖幫擋「不要亂，他是客人」

2018-11-11 09:34

［記者陳昀／桃園報導］新北市長候選人侯友宜上午到桃園區力行市場陪桃園市長候選人陳學聖掃街，被問到立委段宜康指其購買新莊土地未申報，侯友宜連回6次「選辦會回應」，後來陳學聖與其他黨籍議員群起解圍，要記者「不要攪亂，要有待客之道」。

段宜康昨天在臉書向侯友誼喊話，指他若晚間9點前不承認利用「又昱公司」，偷偷買了新莊復興段253地號的2塊土地，今天上午10點會公布侯友宜妻任美鈴以及又昱公司購入253地號土地的完整過程。

面對媒體第一次詢問，侯友宜先回應4次「選辦會回應」，後來再被問及段宜康上午10點要再爆料，侯友宜再連回2次「選辦會回應」，陳學聖也跳出來說：「你不要攪亂，他今天是客人，要有待客之道」，後來有媒體問到新北市長候選人蘇貞昌指他說謊，一旁黨籍議員直接鼓譟喊口號，把人拉走。

提及明天要舉行的新北市長候選人辯論，侯友宜強調「明天見真章」，他說，辯論不是靠口才，是對市政的嫻熟度，他在新北市新年多來，經歷運動中心、托育托老與捷運三環三線等，這些是老縣長不曾參與過的，他一點都不煩惱。

對於蔡英文總統昨天為爭取連任的桃園市長鄭文燦站台時說：「真正改變桃園、壯大客家的，是民進黨跟鄭文燦，『國民黨從來沒有真正改變過一座城市』。」侯友宜不以為然表示，很多建設都是一棒接一棒，前任多位縣長打拚來的，不應該收割，應該懂得感恩、謝謝別人。