陳其邁深夜開記者會 譴責戴耳機假資訊1點5分就已預告

2018-11-11 00:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今天出席電視政見發表會，疑因拍攝反光，被質疑戴耳機上場，陳其邁已澄清絕非事實，他深夜11點更緊急召開記者會，譴責戴耳機的假資訊，早在政見會前開始的1點5分，就已先預告，呼籲大家一起把幕後黑手揪出來。

陳其邁競選總部發言人、立委趙天麟表示，陳其邁政見會戴耳機這則假新聞，選委會已經發布不是事實，攝影記者當場也拍到，但部分人士透過網路平台還在散布。

趙天麟強調，電視政見會在下午2點才開始，經過追查，下午1點5分，網路上就出現「有沒有辯論會，因為戴耳機被抓包」的文章，竟然事先會有預告？

趙天麟說，下午3點，又有網友指「陳其邁竟然可以不看稿？這樣算不算作弊？」接著批踢踢政黑板開始影射光點可能是耳機，把定格畫面圈起來，影射陳其邁是戴耳機上陣。

趙天麟強調，晚間7點多，影射文章大量傳到各社群，媒體名嘴也開始分享「什麼是隱形耳機？」這是法定公辦政見會，難道是陳其邁準備充分，對手沒準備，才出此下策嗎？

難得穿著短褲、運動鞋現身的陳其邁感嘆說，認識他的人，都知道他從來不戴耳機，只有坐高鐵，會向服務人員借耳機來聽。

他說，他是政論節目是常客，從頭到尾都呈現最真實一面，豈料政見會結束後，媒體竟然詢問他是否戴耳機？他已陸續澄清3次，但回到家稍作休息，批踢踢已海量上傳200多篇，因此決定緊急召開記者會。

陳其邁強調，台灣民主政治是公平的，不應該透過抹黑、造謠來操作選舉，這完全扭曲公平本質。

他說，選舉不要因政治立場不同，而遭到無情謾罵、抹黑、打壓，希望民眾清楚了解，不應讓躲在暗處的系統網軍操作，呼籲大家一起來當全民柯南，把幕後黑手揪出來。

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