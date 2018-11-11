楊鎮浯同框謝龍介、蔣萬安造勢 曾永權：五五波略帶優勢

謝龍介（左四）帶領蔣萬安（左二）、楊鎮浯（左三）及國民黨金門縣黨部主委林芳旋（右二）、縣議長洪麗萍（右三）等人，高呼「金門」、「翻轉」。（記者吳正庭攝）

2018-11-11 00:17

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨副主席兼秘書長曾永權10日跨海金門縣黨部主持124週年黨慶，他說，國民黨金門縣長候選人楊鎮浯選情是「五五波略帶優勢」，呼籲同志團結起來、集中選票，全力支持楊鎮浯、支持黨提名的「5合1」候選人上壘。

立委蔣萬安、台語超流利的「龍介仙」台南市議員謝龍介也於昨天傍晚抵達金門，為楊鎮浯於金沙鎮舉辦的造勢大會站台，強大的「翻轉金門」口號，聲勢十足。

曾永權指出，金門在兩岸關係擔任領頭羊與和平號角的角色，以金門縣長重中之重，應該選出一位年輕、前瞻、有戰力、有潛力的楊鎮浯。

他說，金門選情現在五五波略帶優勢，懇求大家在最後兩週衝刺，全力支持楊鎮浯當選。

曾永權透露，有同志因黨紀問題有抱怨、有所紛擾，願意代表黨中央保證，只要黨員同志團結在一起，為黨籍候選人在最後階段、關鍵時刻並肩作戰，贏得勝利，黨中央一定會有所考量，有所作為。

率先抵達金沙造勢現場的謝龍介說，金門在兩岸和平發展的過程中，是一個不可欠缺的重要地點，金門將來的發展勢必與兩岸發展相關聯。

他說，南台灣的賣菜瑜（韓國瑜）「沒頭毛但是有頭腦」，不僅台南、高雄要合作把農產品賣到中國，透過小三通從金門進入廈門，這是最快可以幫助台灣農民；如何快速通關？由金門、廈門及南台灣這3個點事先協議，一旦協議平台構成，就是農漁民大豐收的時候。

蔣萬安說，在立法院第一次進到楊鎮浯的辦公室，就被牆上一幅金門地圖吸引，原來楊鎮浯是希望造訪的官員藉此更了解金門。後來看見楊鎮浯不辭作業煩鎖、跨部會爭取醫療專機常駐金門，更讓他對楊鎮浯始終將家鄉金門擺在第一位的精神，深深感動。

蔣萬安說，金門向中國買水的過程中，過去一直有人阻撓中國機具進入我方水域作業，後來也是在楊鎮浯力爭、不斷遊說各黨團下，才讓中國機具順利跨越兩岸中線施工，楊鎮浯才是兩岸通水的大功臣。

謝龍介發揮語言魅力，強調「金門也像高雄馬上要翻轉了」，帶領蔣萬安、楊鎮浯及國民黨金門縣黨部主委林芳旋、縣議長洪麗萍等現場超過2000名支持者，輪番高呼「金門」、「翻轉」，氣勢驚人，成功帶動一波波高昂的激情。