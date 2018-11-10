侯友宜替楊文科站台造勢 一起飆歌「愛拚才會贏」

2018-11-10 22:59

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新北市長候選人侯友宜今晚首次到新竹縣替同黨縣長候選人楊文科站台助講，「北神探」一現身，立刻吸引不少粉絲爭相上前要「同框」。他也幽默用自己姓名的諧音替楊文科造勢，當他對楊文科伸出「友宜的手」，高舉楊文科手臂的同時，也呼籲所有新竹縣、新北市鄉親一起跟著他伸出「友誼的手」，分別牽成楊文科和他，讓個性忠厚的楊文科跟他「厚」友宜可以「副副得正」，各自替2個城市的未來帶來好日子。

侯友宜說，當年媽媽算命替他取名，以及他隻身北上念警校時，都叮嚀他出外對朋友要重情、重義、重友誼。

他的姓中文發音同「厚」，所以「侯友宜」也就是「厚友誼」。而「厚」字頭上的「ㄏ」注音符號讀「喝」，跟台語「好」音雷同。下方的2字就是「日子」，換句話說，1個「厚」字隱含了「好日子」在裡面。

他話蜂一轉說，「厚」字就像楊文科的忠厚，選舉不抹黑謾罵，只知道向前行，也像他拜關公信仰的誠信力量。所以他要跟楊文科手牽手，集合大家所有重情、重義、友誼的力量，大家「逗陣行」，拚1個新竹縣的好日子、拚1個新北市的好日子，也拚1個台灣的未來，下一代才會有機會。

侯友宜說，楊文科跟他都是服務社會38年、起自基層的公務人員，都是一步一腳印才走到今天。他說，人生有3件事要緊記在心，那就是國家、正義、還有榮譽！這是一輩子不能忘的志業和信念。

今天台灣這塊土地上，很多人為了選舉、拿到政權，什麼都可以做，奧步抹黑、口出惡言，無止盡的謾罵，對他們2個實實在在的公務人員、內心那種一輩子只想做好一件事的人來說，看到國家在那樣對立衝突、讓下一代沒有機會的行為，是他們想把人生有限的歲月奉獻給國家，站出來扛這個責任的原因。

侯友宜說，楊文科和他從底層爬到副縣長和副市長。很多人說：做「副的」無選ㄟㄉ一ㄠˊ的、做「副的」都是人家的副手而已。但大家不要忘了，他做正的比做副的時間還長，也不要忘了楊文科當過科學園區的管理局長，這些都是主官。

只要有一天大家用民選的方式讓楊文科當選首長，大家就會看到他當年在科管局任內的執行力、魄力、以及果斷力。

侯友宜助講時不但一度攬著楊文科的肩膀，也把手伸向楊文科。他說要借其「友宜的手」牽起楊文科，也拜託鄉親高舉各自的「友誼的手」一起來牽成他和楊文科！讓他們能攜手往前邁進，從副手「副副得正」各自變成1個「正的」縣長和市長。

侯友宜替楊文科站台前，2人先在湖口徒步掃街催票，隨後才共同出席楊文科陣營所主辦的「民歌金曲之夜」，離開前，還和楊文科一起高唱「愛拚才會贏」同台飆歌。