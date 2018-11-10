回擊吳敦義意外打到台中 南市府：只是對六都就事論事

2018-11-10 22:29

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市代理市長李孟諺今天下午以六都的道路坑洞統計表，回擊國民黨主席吳敦義日前對台南及高雄的批評，卻意外點出台中市於2016年至2017年5月，就有4萬9000個洞。對此，台南市政府表示，只是針對六都狀況進行整理，就事論事，說明道路坑洞是全國普遍會發生的問題，沒有藍綠之分，也沒有其他意思。

吳敦義日前赴南投輔選，砲轟台南及高雄在8月豪雨後，出現7、8000個坑洞，要求檢調介入調查。李孟諺今天將其他六都的數據一併列出，強調連續大雨後老舊路面發生坑洞是正常的情況，重點是之後的填補，所以各縣市政府才會成立道路養護單位進行道路維護工作。

李孟諺出示的圖表中，台北市2007年有3萬1000個坑洞，新北市2017年1至3月有1000餘件，桃園市2016年3月至4月有6100多個，台中市2016年至2017年5月有4萬9000個，8月豪雨高雄則有5000個坑洞、台南市2312個。

市府指出，相關統計數據是根據媒體的報導而來，只是想呈現六都的狀況而已。7年來，在營建署的道路維護考評，台南市兩次獲得直轄市第一名，其餘均名列前三名，顯見台南市的道路品質與以往及其他五都比較，有顯著提升。