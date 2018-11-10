謝立功造勢晚會 馬英九、朱立倫站台

2018-11-10 21:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝立功今天晚上舉辦造勢晚會，前總統馬英九、新北市長朱立倫都站台拉抬，並一起點燃象徵「勝利之火」的火炬，高雄市長候選人韓國瑜也事先錄製影片聲援，眾人高喊「馬立功」合體，一定會成功。

馬英九說，距選戰最後兩星期，選情非常緊繃，謝立功是個工作狂，以前當移民署長時，經常在辦公室過夜，任內開辦自動通關系統、新住民火炬計畫等，謝也當過國安會諮詢委員，增加兩岸與國際面向，這樣的人才到基隆、他從小長大的城市，對他與基隆都是雙贏的事。

馬英九日前在馬習會三週年研討會拋出「新三不」，被總統蔡英文重砲抨擊是傷害台灣主權，馬英九說：「她怎麼會這樣呢，平常對我沒這麼注意阿，我知道他們的目的就是要轉移焦點，製造統獨爭議，要鞏固基本盤。」

馬英九說，這次地方選舉跟統獨無關，害人之心不可有，防人之心不可無，尤其對手是民進黨的時候，要特別小心，「謝立功加油，你非當選不可。」

朱立倫也說，基隆與新北是共同生活圈，民進黨之前要在基隆的隔壁蓋深澳電廠，他曾經請林右昌一起站出來反對深澳電廠，「但你（指林右昌）在哪裡，我親自打電話給你，請你站起來反對，你不敢說一個不字，」市長要為市民站在第一線，所幸最後深澳電廠被擋下來了。

朱立倫說，這次選戰不是個人對個人、不是謝立功對抗林右昌，而是台灣人民對抗民進黨的選戰，大家一起用選票來教訓民進黨，並讓謝立功成為基隆市長，未來侯友宜、謝立功一起合作，讓基隆海港重新發光發熱。