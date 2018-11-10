柯文哲「teamKP」造勢大會 向支持者喊話「需要幫忙」

2018-11-10 22:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長選戰激烈，市長柯文哲首場大型造勢活動「teamKP，挺柯P」今晚在北市府前封路舉辦，主辦單位宣稱湧入2萬人。柯文哲致詞時不但細數過去重要政績，還「援引」世大運致詞內容，重申世大運找回台灣人的驕傲，並高聲嗆兩大黨的候選人今下午在電視辯論會上公布競選經費，看起來比他還少，「你相信嗎」，就像4年前連勝文在監察院登記的競選經費，比他還低，「你相信嗎」，「這是在污辱台灣人的智商」。

由於民眾太過熱情，短短不過185公尺進場路，柯文哲足足走了20分鐘之久，現場也不斷高喊「改變成真持續發生」的競選口號，包括柯媽何瑞英、柯爸柯承發也到場力挺。

柯文哲致詞時表示，選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始，這次選舉，他只有在網路小額募款，房子還拿去抵押，這點要感謝太太陳佩琪的幫忙，自己還組織財務監督委員會，公開招募委員，其他候選人只有募款委員會，他們不會有監督委員會。

柯文哲更嗆聲，兩大黨的候選人今下午在電視辯論會上公布競選經費，看起來比他還少，「你相信嗎」，就像4年前連勝文在監察院登記的競選經費，比他還低，「你相信嗎」，「這是在污辱台灣人的智商」。

柯文哲還說，今天的辯論，兩大黨候選人只能攻擊他的人格，也不能提出明確政見，對他的政見也不能提出什麼，台灣藍綠從來不對話，他們只有相罵。

柯文哲還提到大巨蛋，強調大巨蛋從選址、契約訂定等都不是自己任內決定的，國民黨候選人主張蓋完，但沒已檢討公安問題，國民黨就是製造大巨蛋問題的人，他要如何解決；民進黨主張拆掉，但坦白講，如果能拆掉他早就拆掉了，哪輪得到你。

柯文哲最後更和支持者喊話，自己沒有政黨組織，沒有陸軍，需要你們幫忙，說服你們的長輩，不能再回到過去藍綠意識形態，「我沒有政黨，但我有你們」，你們是過去4年台北政治文化改變的真正動力。

柯文哲強調，我們會贏，而且一定要贏，這4年改變成真，下一個4年，我們要一定改變繼續成真。

不過相較於2014年的造勢晚會，當時柯文哲陣營自估約20萬人，警方估9.8萬人，今人數明顯縮水，主辦單位宣稱有近2萬人到場，仍顯有落差。