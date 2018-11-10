1天1轉職？ 韓國瑜遭踢爆找臨演 一人分飾多角趕場

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今日又被網友爆出，在活動中找臨演，而且都沒換角，這名臨演就是網路直播主「髮蠟哥」。（圖擷取自「只是堵藍」臉書）

2018-11-10 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今日又被網友爆出，在活動中找臨演，而且都沒換角，這名臨演昨天還是高雄的自救會會員，今天就突然變成了雲林的菜農，讓網友諷刺「一直轉職不會沒飯吃噢？」。

臉書粉專「只是堵藍」今日稍早PO出1張比對圖，指出昨日新聞台播出的韓國瑜高雄林園掃街影片中，自稱是「老車自救會」的受訪者，與今日在雲林捧著1顆高麗菜、向韓國瑜陳情的「農民」，根本是同個人，一夜之間就換了工作又換了地點，原來這個人就是網路直播主「髮蠟哥」。

粉專「只是堵藍」批評，「韓導請的臨演真tmd不敬業，隨便就被揭穿了」，並透露上次823水災「髮蠟哥」也曾現身演出，「髮蠟哥」平常則是直播抽菸吃飯的直播主。不少網友看到後紛紛大笑，「他是韓導的助理吧」、「跑龍套的？」、「這位仁兄職業真多元」、「演不同角色之前先畫個妝阿，敬業一點！」，還有網友批評，「假賣菜郎+假菜販，天作之合」，諷刺韓國瑜「準備拿奧斯卡了」、「1124讓韓導挺進演藝圈」。

民進黨籍立委段宜康也在臉書發文諷刺，「下次可不可以不要找這麼好認的人來演呀？台灣那麼多模特兒經紀公司，臨演和特約名冊，隨便找也有！」。 民進黨籍立委王定宇更批評，「（韓國瑜）背後資源如此龐大，怎麼省到演員重複呢？」，簡直是「把新聞當戲劇導演」。

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