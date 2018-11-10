韓國瑜提公布百萬元標案政見 高市府：本來就有公開、這基本常識

2018-11-10 20:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕關於國民黨高雄市長候選人韓國瑜、今天在高雄市長公辦電視政見發表會上提出，每月第一個周一將公布市政府百萬元金額標案之說﹔高雄市政府晚間澄清，依現行政府採購法，100萬（含）元以上的採購案本來就要公開上網招標。

高市府說明，依據現行政府採購法，100萬（含）元以上的採購案須公開上網招標，刊登於政府採購資訊公告系統及政府採購公報，而決標資訊亦須公開上網。

市府表示，韓國瑜所提政見，是行之有年的政府採購規定，亦屬政府採購的基本常識。