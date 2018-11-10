「萬人應援」挺柯P 學姊撩落去

柯文哲首場大型造勢活動「萬人應援決戰市府路」今晚登場，學姐黃瀞瑩（左）先行暖場。（記者方賓照攝）

2018-11-10 20:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲首場大型造勢活動「萬人應援決戰市府路」，今晚間在台北市政府前登場。現場除有歌舞演出，柯競選團隊「學姊」黃瀞瑩也於晚間6時03分出場，分享工作點滴及眼中的柯文哲，黃瀞瑩甚至撩落，在台上扭動「熱舞」，雖然臉色靦腆、肢體動作有些尷尬，現場仍歡聲雷動。

晚間7時20分柯文哲壓軸登台開講，盼在選前凝聚更多人氣。柯爸柯媽、柯妻陳珮琪等柯家人也到場相挺。

現場湧入不少民眾。台北市民洪媽媽帶著8歲、5歲的女兒來「體驗」造勢活動。她說，其實8歲的小朋友對新聞內容已經會好奇，雖然平常不會特地關心政治議題，但今天的園遊會形式很適合小朋友實際瞭解什麼叫做選舉；感覺柯P的活動比較平和，不像其他造勢可能會喊口號、比較激烈，就算一般市民來參與也不錯。

政治大學教育系大二同學詹同學、郭同學則是因為選修政治系課程，今天為了有關選舉的專題報告而來，作業內容是參與一場造勢活動或是議題相關的活動，去分析現場佈置；詹同學也直言個人是挺柯P的，沒有去其他的場子，會來這場也是因為「只有阿北比較好」。

詹同學表示，柯文哲的造勢園遊會結合文創商品，符合個人特色，還有會場中佈置了很多Q版柯P人型動漫風看板，個人風格鮮明，還不錯，加上現場秩序也維持的還不錯。對於柯文哲選擇用園遊會加上演唱會的形式，郭同學認為可以吸引比較年輕的族群，不一定是要來參加造勢活動的人，也可以來逛一逛，蠻好的。

柯文哲競選辦公室主任黃建興對於晚間六點左右、逾三千人的場面表示，還算滿意，早上下雨還很擔心，不過現在看來出席確實符合希望打中的「年輕族群」。他更自嘲走在人群中，自己很像是來找小孩的爸爸。