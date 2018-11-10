為丁守中站台 馬英九讚：你最近也比以前帥很多

國民黨10日舉辦「港湖出發收復台北」團結誓師大會，前總統馬英九（左）、國民黨主席吳敦義（右）到場為台北市長候選人丁守中（中）及港湖區議員候選人站台。（記者簡榮豐攝）

2018-11-10 20:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉倒數兩週，國民黨今天在內湖區南湖高中舉辦「港湖出發收復台北團結誓師大會」，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義一起為國民黨台北市長候選人丁守中站台，現場民眾夾道歡迎，短短100公尺路程走了近3分鐘才上台。馬英九致詞時更誇讚，丁守中除了選情越來越好，「我覺得你最近也比以前帥很多」，人氣一旺，人就變帥了。對此，丁守中受訪時則笑回變瘦了，整整瘦了5公斤。

除了黨內大老，4名市議員參選人吳世正、陳義洲、闕枚莎、李明賢及游淑慧全員到場，立委李彥秀、蔣萬安及王育敏也都到場力挺。

馬英九致詞時說，最近丁守中砲火猛烈，好像換了一個人，這就是「溫良恭儉，當然不讓！」他說，台灣情勢在民進黨執政下越來越不好，而面對國民黨氣勢如虹，總統蔡英文就想到奧步，站出來罵「馬英九出賣台灣！」

馬英九說，他只不過在3天前的「馬習會3週年紀念會」致詞，蔡政府就慎重其事開記者會說他傷害台灣主權，「我就覺得很奇怪，平常偶爾批評一下，她從來都不理我的，這次對我這麼熱心，我有點受寵若驚的感覺」，但轉念一想，不是她看得起自己，而是希望轉移焦點。

馬英九也提醒所有的候選人及丁守中，就要回答「此問題與選舉無關，不做評論」，把議題轉回選舉，不要中了民進黨的計。

吳敦義致詞時則說，馬政府時代經濟成長率高，不像現在蔡政府都在「保1、2％」，「請她（蔡英文）來跟我比一比！」而談到丁守中的「守中」，就是「守護中華民國」、「守護中國國民黨」跟「守護中道」，絕對可以擔任好市長。

丁守中說，現在就在邊緣上，但相信只要選民覺醒要拚經濟、加速建設，就可以改變。他說，日本東京、首爾、上海及北京已超越台北，如果再不改進，那麼東南亞跟中國二線城市也會超越台北。