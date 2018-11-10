為丁守中站台 馬英九讚：你最近也比以前帥很多

國民黨10日舉辦「港湖出發收復台北」團結誓師大會，前總統馬英九（左）、國民黨主席吳敦義（右）到場為台北市長候選人丁守中（中）及港湖區議員候選人站台。（記者簡榮豐攝）

2018-11-10 20:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉倒數兩週，國民黨今天在內湖區南湖高中舉辦「港湖出發收復台北團結誓師大會」，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義一起為國民黨台北市長候選人丁守中站台，現場民眾夾道歡迎，短短100公尺路程走了近3分鐘才上台。馬英九致詞時更誇讚，丁守中除了選情越來越好，「我覺得你最近也比以前帥很多」，人氣一旺，人就變帥了。對此，丁守中受訪時則笑回變瘦了，整整瘦了5公斤。

除了黨內大老，4名市議員參選人吳世正、陳義洲、闕枚莎、李明賢及游淑慧全員到場，立委李彥秀、蔣萬安及王育敏也都到場力挺。

馬英九致詞時說，最近丁守中砲火猛烈，好像換了一個人，這就是「溫良恭儉，當然不讓！」他說，台灣情勢在民進黨執政下越來越不好，而面對國民黨氣勢如虹，總統蔡英文就想到奧步，站出來罵「馬英九出賣台灣！」

馬英九說，他只不過在3天前的「馬習會3週年紀念會」致詞，蔡政府就慎重其事開記者會說他傷害台灣主權，「我就覺得很奇怪，平常偶爾批評一下，她從來都不理我的，這次對我這麼熱心，我有點受寵若驚的感覺」，但轉念一想，不是她看得起自己，而是希望轉移焦點。

馬英九也提醒所有的候選人及丁守中，就要回答「此問題與選舉無關，不做評論」，把議題轉回選舉，不要中了民進黨的計。

吳敦義致詞時則說，馬政府時代經濟成長率高，不像現在蔡政府都在「保1、2％」，「請她（蔡英文）來跟我比一比！」而談到丁守中的「守中」，就是「守護中華民國」、「守護中國國民黨」跟「守護中道」，絕對可以擔任好市長。

丁守中說，現在就在邊緣上，但相信只要選民覺醒要拚經濟、加速建設，就可以改變。他說，日本東京、首爾、上海及北京已超越台北，如果再不改進，那麼東南亞跟中國二線城市也會超越台北。

  • 國民黨10日舉辦「港湖出發收復台北」團結誓師大會，前總統馬英九等人到場為台北市長候選人丁守中（左）站台，進場時受到支持民眾熱烈歡迎。（記者簡榮豐攝）

    國民黨10日舉辦「港湖出發收復台北」團結誓師大會，前總統馬英九等人到場為台北市長候選人丁守中（左）站台，進場時受到支持民眾熱烈歡迎。（記者簡榮豐攝）

  • 國民黨10日舉辦「港湖出發收復台北」團結誓師大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義到場為台北市長候選人丁守中及港湖區議員候選人站台。（記者簡榮豐攝）

    國民黨10日舉辦「港湖出發收復台北」團結誓師大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義到場為台北市長候選人丁守中及港湖區議員候選人站台。（記者簡榮豐攝）