獸醫師暨支持零棄養團體 成立侯友宜後援會

新北市獸醫師公會等9個團體，成立「獸醫師暨支持零棄養挺侯友宜後援會」。（記者何玉華攝）

2018-11-10 20:44

〔記者何玉華／新北報導〕包括新北市獸醫師公會等9個團體，10日下午在國民黨新北市長候選人侯友宜的市民總部成立「獸醫師暨支持零棄養挺侯友宜後援會」，各團體還一一送給侯友宜大、小蘿蔔、大蒜等，象徵「凍蒜」好彩頭。

9個團體包括新北市獸醫師公會、中華民國獸醫師公會全國聯合會、新北市獸醫臨床醫學會、中華民國小動物臨床研究會、新北市寵物商業同業公會、中華民國寵物食品及用品商業同業公會、社團法人台灣照顧生命協會、新北市樂活樂協進會、社團法人中華民國玉山菊元協會。

侯友宜說，他非常喜歡毛寶貝，從當警察時就常常接觸警犬、緝毒犬，為警察分攤很多工作，也因此建立了革命情感。在他擔任副市長任內，常常到動物之家關心，新北市的動物保護也是被動物保護行政督導聯盟評為特優，未來當選後，管理的品質要持續提升，讓毛寶貝得到溫暖照顧。

他也指出，除了使用TNVR（誘捕Trap、絕育Neuter、注射疫苗Vaccinate以及回置Return）讓流浪犬數降低，讓飼主認知養育責任，而不是一時衝動認養或購買，因此事前的生命教育課程很重要，還要繼續推動。

對於新北市動保處曾發生愛犬棄養事件，侯友宜說，難免有一些做得不夠的，未來會盡全力做到最好。