同姓衰遭牽累 台東縣議員候選人現身護清白

台東縣議員候選人姜駿傑強調清白參選，與涉現金買票的姜姓樁腳無關。（記者陳賢義攝）

2018-11-10 17:24

〔記者陳賢義／台東報導〕台東5合1選舉選況激烈，檢警調查賄防暴不停歇，日前查獲姜姓樁腳幫某縣議員候選人現金買票，未料這起行賄案意外讓台東縣議員候選人姜駿傑遭受同姓之累，他今天現身護清白，聲明涉案姜某，消息曝光後接獲近百通電話關切，甚至遭指責敗壞選風，選情嚴重受影響，他怨斥檢方未明確說明行賄選區，對他的清白參選及輔選團隊造成莫大困擾。

東檢日前獲報，姜姓樁腳為某縣議員候選人現金行賄選民，涉嫌違反選罷法，檢察官7日指揮台東縣調站、台縣縣警局通知姜某及6名選民到案，經查，姜某以每票千元行賄，有選民當場拒收，或在收受現金後退還，檢方訊問後認為犯嫌重大，諭令姜某以6萬元交保候傳，專案小組擴大偵辦。

案件曝光後，意外波及姜駿傑。姜駿傑今天出面護清白，強調他與涉案姜某無關，自始至終都秉持清白參選原則，他非常肯定檢方積極查賄端正選風的具體作為，但因檢方發布新聞稿未明確指出選舉區域，已對清白參選的他及輔選團隊造成莫大的困擾，期待檢方日後傳達相關訊息能具體明確，不要再讓認真清白參選的候選人承受不白之冤！