北市電視辯論》素人選將吳萼洋：要「讓上班族都能參選」

2018-11-10 17:00

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長無黨籍候選人吳萼洋，在這次台北市長選戰中以唯一素人身分參選，今天下午的選舉電視辯論最後受訪階段，吳萼洋主張，改變選舉的政治文化，讓上班族有熱情就能參選，最後更以「今日來選舉、為解眾生謎、慈悲與智慧、檸檬和蜂蜜」4句話對個人的參選做總結。

吳萼洋指出，這次的台北市長選舉滿有意思，因為這次台北市的選舉跟高雄市差很多，高雄每天劈哩啪啦一堆造勢晚會，都好幾萬人在造勢，反觀台北市這次的選舉方式，算是一個進步的表現。

吳萼洋主張，他如果選上市長，未來的選舉可能會幫所有候選人，都舉辦聯合記者會、公聽會、晚會，甚至給予聯合辦公室，讓所有候選人用更經濟的方法從政，因為政治是快樂的事、政治是全人民的事，不是說政治就是政黨。吳強調，台灣的政黨政治對於沒有政黨奧援的候選人很不公平，若選上後，未來上班族有熱情也能夠來參選。

吳萼洋表示，雖然現階段市長200萬元保證金恐怕免不了，但他的政見中，有提到立法院的立委太習慣現有的生態環境，所以他當選台北市長後想組個政黨，利用政黨在下一次立委選舉，產生真正為人民的候選人，改變未來的選舉制度。因為不太公平，就像李錫錕與他一樣，受到的媒體受訪待遇有差異。

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