帛琉總統率團訪台 國是訪問至14日

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）曾於蔡總統就職時來訪，今起再次訪問台灣。（資料照，總統府提供）

2018-11-10 16:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕帛琉總統雷蒙傑索（H.E. Tommy E. Remengesau, Jr.）伉儷今起再度應邀來訪，將拜會蔡英文總統，參訪我國太陽能儲電、海水養殖技術發展，也將參訪台中花博。

外交部今天發布新聞稿宣布，我太平洋友邦帛琉總統雷蒙傑索今起率團訪問台灣，將停留至11月14日，外交部對此表達誠摰歡迎。雷蒙傑索曾於2016蔡總統就職時來訪，出席總統就職典禮，此次再次來台進行國是訪問。

外交部公布，雷蒙傑索總統伉儷訪台期間將拜會蔡總統，接受軍禮歡迎及國宴款待。雷蒙傑索也將拜會立法院長蘇嘉全，外交部長吳釗燮夫婦也將款宴雷蒙傑索總統訪團。

外交部說，雷蒙傑索在台期間，將赴台南參訪工研院及農委會水產試驗所，了解我國太陽能儲電系統及海水繁養殖技術發展。雷蒙傑索總統伉儷也另將參訪2018年台中花卉博覽會，並與台中市政府就營運花卉展示經驗交換意見。

外交部說，雷蒙傑索總統為太平洋地區資深政治領袖，長期支持台帛邦誼不遺餘力，並帶領帛國政府為我參與國際及區域組織執言。兩國多年來在醫療衛生、潔淨能源、農技合作及人才培育訓練等領域合作成果豐碩。