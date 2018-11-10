選戰衝刺出奇招！「無臉男」陪掃街 送彩色手機架

民進黨市議員候選人郭鴻儀掃街、拜票，《神隱少女》劇中的無臉男前來助陣。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-11-10 20:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕距離投票日僅剩2週，各陣營無不全力衝刺，爭取鄉親支持，台南市民進黨議員候選人今天各出奇招，郭鴻儀邀請在地青年扮起動畫電影《神隱少女》「無臉男」等角色，在菜市場快閃演出，熱鬧造勢；鄭佳欣則是加碼推出深受歡迎的文宣小物「彩色手機架」，實用又吸睛，成為拜票利器。

參選南關線市議員郭鴻儀今天到歸仁市場拜票，請來在地青年助陣，扮起無臉男，還有行動雕像與太空機器人等角色，炒熱氣氛。

市場內街頭藝人穿梭，向路過民眾發放文宣，引起大小朋友們的注意，有的還一起合影、互動，造勢策略相當成功。

郭鴻儀說，擔任仁德區長期間，就與在地社團互動密切，這次參選獲得各界力挺，之前曾舉辦過土風舞快閃表演，今天又有年輕的街頭藝人粉墨登場，展現活力與創意，掀起掃街新風潮。

郭鴻儀說，17日將舉辦「好藝四市集」下午茶音樂會，邀請在地大學音樂社團展演，還有文創攤位DIY，歡迎鄉親們來體驗，感受新豐區的幸福魅力。

南關線市議員候選人鄭佳欣也以幸福為主題來製作文宣小物，推出了實用的手機架，讓民眾不再低頭追劇，避免身體酸痛。

鄭佳欣說，還特別為女性朋友加碼製作了黃、粉紅及隱藏版綠等3種顏色的手機架，民眾爭相索取，是目前競選總部中最熱門的文宣物品。