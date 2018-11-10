北市電視辯論》自許像獅子老虎 李錫錕：國家需要獵人型市長

2018-11-10 16:31

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長候選人第二場電視辯論會今天下午1時登場，5名候選人首次全員到齊。無黨籍李錫錕會後受訪表示，每個候選人辯論表現都是100分，但是差別在於，自己今天就像獅子、老虎，在和一群鴿子、綿羊辯論，國家需要強人、獵人型的市長，才能在千頭萬緒的改革中力挽狂瀾，並在國際困境中殺出血路。

談到會給自己的辯論表現打幾分，李錫錕說，每個候選人都100分，都很認真表達各自的人格、政見，但是他認為最大關鍵不是100分的差別，而是每個100分是什麼類型的人格特質，兔子、綿羊、獅子、老虎100分都是100分，不過自己今天就像獅子、老虎，和一群鴿子、綿羊辯論。

李解釋，人和國家分成兩個類型，一個是主動、兇猛專門捕獲獵物的「獵人」，另一是「被打獵的獵物型」，獵物下場是「寵物」與「食物」。

李提到，市政千頭萬緒，國家風雨飄搖，我們今天需要強人、獵人，需要像獅子或老虎的個性，才能突破困難，才能在國際困境中，殺出血路，才能在千頭萬緒的改革之中力挽狂瀾。

李說，自己這麼大年紀，一生都在學政治、教政治，今天走出來，就是對了解自己個性，自己知道自己要幹嘛，知道若成功，照片會放在鈔票放在上面，失敗人人喊打，用這樣的個性，希望替我們的首都脫胎換骨，大破大立。

談到提問指柯文哲博士論文疑似涉及器官捐贈加工死亡爭議一事，李認為，遺憾柯並無回答，還是回答如抹黑等等標準，而自己會提問不外乎是，兩人都是台大教授，也都是候選人，才會請柯回答相關法律及倫理問題。

李強調，台北市民走向一個關鍵，柯文哲的確做很多事，也很賣力，但柯的進展是1、2、3，自己的政見是1、2，隨後是2乘2得4，再來是4乘4得16，是突破性，例如提出的夜間經濟、松山機場遷建等政見，在在都是製造數萬名就業機會，在在都是解決數百億累積下來的問題。

李說，他要呼籲，其實唯一的問題就是要不要讓柯市長連任，如果想讓他連任，其他候選人就當陪襯，但如果覺得柯不適任，有一個建議，就是大家應該放下政黨心結及情緒，整合起來支持一個人，才有可能換掉現任的柯，而相信自己就是那位可以整合藍綠的人。

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