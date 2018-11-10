北市電視辯論》柯媽讓姚文智哽咽 柯文哲：反作用力

2018-11-10 16:15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長選舉電視辯論結束，對於民進黨台北市長候選人姚文智，因遭柯媽批評後讓姚媽難過到「躲在陰暗客廳」，還哽咽自稱「孩兒不孝」。台北市長柯文哲事後受訪回應稱，是因姚先主動以葛特曼事件攻擊，才讓柯媽何瑞英生氣的「作用力與反作用力」。

柯文哲表示，他的媽媽很少對人惡言相向，這常常是作用力與反作用力，平常講人家什麼Liar、葛特曼事件，很奇怪「你（只姚文智）是民進黨提名的？還是吳祥輝提名的？」連行政院長賴清德都說不要打了，醫界出身的都知道這題不要打，再打只會讓自己更丟臉。

柯文哲也說，其實他後來也有跟柯媽講說，「妳平常就不是這樣的人，幹嘛這樣」，但母親都護子心切，他都知道，因為柯媽一直以他是台大醫生為榮，講到這個（指葛特曼事件）柯媽當然就很火大。

另就辯論中，對手追擊柯文哲提出的「兩岸一家親」，其實是為了中國領導人習近平的共圓中國夢一事，柯文哲反駁稱，這就是典型扣紅帽子，人家講兩岸一家親，你後面就自動資發一直補、一直補，「我有講過要共圓中國夢嗎？」

而無黨籍候選人李錫錕提問的柯文哲博士論文涉及「加工死亡」質疑。柯文哲表示，他已經講的很清楚，那個年代，台灣根本還沒有人體試驗法。

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