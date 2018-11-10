北市長選舉辯論 4人齊轟柯文哲施政不力、騙藍騙綠

2018-11-10 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長電視辯論今天下午登場，市長柯文哲、國民黨籍的丁守中、民進黨籍的姚文智、無黨籍的李錫錕及吳蕚洋5位市長候選人全數到齊。4名挑戰者火力全開，砲口一致對準柯文哲，但柯文哲在結論階段，仍無視各黨候選人質問，關注於批判藍、綠兩黨。

今天辯論順序為李錫錕、柯文哲、姚文智、丁守中、吳蕚洋申論，交叉詰問後，再由吳蕚洋、丁守中、姚文智、柯文哲、李錫錕做結論。

丁守中表示，柯文哲的政策反覆、立場變動，沒有核心價值，中心思想變來變去，騙藍騙綠騙北京，過去4年提出的政見也都全部跳票，這就是政治大騙子；他也批評柯文哲過去說女人漂亮可以做櫃姐、任何行業只要女人多了就會沒落，他不願做婦產科醫師等等歧視女性的言論，「我們年輕人對此耳濡目染，怎麼塑造性別平等社會。」

姚文智則以台灣主體意識，砲轟柯文哲的「兩岸一家親」言論，他表示，大家懷疑柯對中國的態度，為什麼輕易接受兩岸一家親？「兩岸一家親是2013年習近平對台通關密語，後面接的話是共圓中國夢，九二共識進階版。」姚文智說，台灣必須在各場合為台灣發聲堅持台灣主體意識，柯文哲作為首都市長卻輕易接受中國對台的通關密語，進而影響到柯所有政策。

姚也提到，柯標榜的省錢更是荒謬，宣稱還債520億，但卻是靠著440億的超收稅額以及80億的作帳數字而來，「沒有一個錢是你省下來的，欺騙年輕朋友」。

李錫錕猛攻柯文哲，強調身為執政者要是像野獸，為了保護家人而兇悍，而現今國際社會只存在兩種類型，獵人及獵物，獵物只有兩種下場，不是成為寵物就是食物，「台北願意當寵物跟食物嗎？」

吳蕚洋則提到柯文哲說了很多建設，不懂的人覺得很了不起，但其實真的很了不起，那是因為有很多公務人員換來的，認為市長最重要的氣度和修養，有氣度和修養，好的人才才會留下來為你打拚，大酸從柯文哲換人的頻率，就能察覺事實的端倪和真相。

但柯文哲在結論階段，仍無視各黨候選人質問，關注於批判藍、綠兩黨，不僅質疑「兩大黨候選人（指丁守中、姚文智）的公布競選經費，都比我還少，你們（指民眾）相信嗎？」還打出新口號「以市民的自覺，取代藍綠的對決」。