「齊瓦哥醫生」嫡孫讚希望之島 「婚姻平權讓台灣更強大」

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」10日在台北登場，埃及演員、模特兒及同志維權人士小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）在會中演說。（記者廖振輝攝）

2018-11-10 16:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕埃及演員、同時也是LGBT權利活動家小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）今天在台北發表短講，分享在阿拉伯世界出櫃的心路歷程。小奧瑪雪瑞夫談及台灣推動平權的進展激勵了他，「證明愛能戰勝仇恨」，也為了能站在「希望的島嶼」發聲而開心。他並提到，許多人認為推動婚姻平權會摧毀社會，但其實正好相反，因為「婚姻能鞏固家庭，讓一個國家更強大」。

「奧斯陸自由論壇—台灣」今天在台北登場，巴林詩人及哈維爾創意異議人士獎得主阿可兒莫西、柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華、越南歌手玫瑰、小奧瑪雪瑞夫、BuzzFeed新聞中國分社社長李香梅、俄羅斯民主維權人士卡拉穆爾札、人權組織創辦人柏赫、馬來西亞調查記者布朗與脫北者池成鎬等人發表演講。

小奧瑪雪瑞夫是《齊瓦哥醫生》傳奇男星奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif）嫡孫，由於祖父母都是埃及知名演員，雪瑞夫從小就在埃及公眾矚目下成長，並追隨祖父成為一名演員。即使備受寵愛，雪瑞夫是名同志這件事卻是他最大的秘密，因為同性戀在埃及雖不違法，但仍時常因各種名義被定罪、受到虐待與汙名。

2012年埃及革命運動落幕後不久，社會瀰漫歡欣與不確定性。雪瑞夫開始思考，埃及也許能成為更包容開放的社會，而作為一名公眾人物，「我必須加入」。於是他寫了一封信，決定出櫃，公開自己的同志認同。他的出櫃信在網路上瘋狂流傳，瞬間登上社群軟體熱門話題，他也收到來自四面八方的仇恨極端言論，護照更被撤銷，「至今沒有回過埃及」。

雪瑞夫出境後開始與同性戀者反詆毀聯盟（GLAAD）合作，並擔任該組織發言人，為埃及和其他地方的沉默者發言。雪瑞夫分享，當他第一次作為LGBT族群在電視上接受訪問後，他在海量仇恨訊息中開始看到了不一樣的言論。雪瑞夫說，這是這個區域第一次親口聽到一個同性戀說話，而且是他們從小看到大的人，有訊息說，「如果奧瑪雪瑞夫的孫子是同性戀，也許我兒子也是也沒關係」。

雪瑞夫說，一旦人們接受愛而做自己，感受到愛的力量，「再大的力量也阻擋不了包容的浪潮」。他自承曾經落入仇恨言論與敵意的深海，但如今能站在「希望的島嶼」發聲，希望持續為埃及LGBT人士帶來一些希望。

他提到，台灣的發展同樣鼓舞了他，證明愛能戰勝仇恨。他強調，「我們只是我們」，不是沒有名字的人、是兄弟姊妹、是社會的公民。雖有許多人認為推動婚姻平權是要摧毀社會，他說，其實正好相反，因為「婚姻能鞏固家庭，強化社群，讓一個國家更強大，成為更堅強的台灣」。他希望透過故事分享，一步步擴散平權的力量，「先從台灣開始！」