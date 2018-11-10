肯定警方查賄成績 徐國勇、陳家欽下午竹縣勉勵基層

2018-11-10 16:02

［記者黃美珠／竹縣報導］內政部長徐國勇今天下午2點半在警政署署長陳家欽陪同下，到新竹縣政府警察局聽取警察局執行查賄制暴現況工作簡報，並頒發選舉治安工作慰問金鼓舞新竹縣警方士氣。

由於竹東這次國民黨籍鎮長候選人羅吉祥被控涉嫌賄選，牽連300多名年過7、80歲的里、鄰長遭到檢警調傳訊，導致許多受約談者不滿，紛紛向竹東鎮公所表達要拆牌、辭職的意思，讓鎮公所擔憂接下來的選舉公報發放等工作將無人可以協助。

徐國勇說，竹東這次整個像「肉粽串」一樣的賄選行爲，執法者一樣會嚴查到底，絕對不會因爲什麼反彈或抗議的聲音而受阻撓、或停止查賄的行動。

徐國勇說，他也要藉機會向全國民眾說明，自由民主是台灣最重要的根基，而賄選卻侵蝕自由民主的基礎。

警方對查賄、特別是組織性、像一串肉粽串一樣，經由里長、鄰長把錢灑下去的方式，政府絕對不容許，會繼續嚴加查察。竹東的例子剛好可以做爲全國的借鏡。

他說，警方查賄的所有動作都根據「證據」，不會因爲有些陣營干擾的戰術，或故意去干擾對方、或假裝檢舉，而阻撓檢警真正查賄的行爲。只要依據證據和刑事訴訟法的程序正義，檢警查賄的動作都不致淪爲某些陣營去打擊對手的手段。

至於竹東鎮公所的選務是否會因爲前述里鄰長辭職的動作而受影響？徐國勇說，這問題中選會和地方選務機關會有所因應。他重申，檢警調不會因此而停止查賄。