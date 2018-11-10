北市電視辯論》柯文哲不理睬提問 姚文智：唸稿還跟2014年一樣

2018-11-10 15:43

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長候選人第二場電視辯論會今天下午1時登場，五名候選人首次全員到齊。民進黨台北市長候選人姚文智會後受訪說，市長柯文哲辯論過程對於自己的提問質疑均不理睬，代表根本無法接受檢驗，「柯的稿子跟2014年稿子都一樣」；談到母親不捨自己被柯母批「沒路用」，他眼眶泛紅說，媽媽鮮少在政治上拋頭露面，自己則是習慣霸凌，不以為意。

談到給自己的辯論表現打幾分，姚文智表示，表現交給市民評論，本來他很期待這樣的對話，但很可惜時間很短，柯文哲也照著稿子唸，自己的提問都沒辦法得到答覆，就像柯2014年捐款的事情也不答覆，已經是4年前的事情，「這是怎麼樣？你不是標榜公開透明？」。

姚批柯，柯一方面說民進黨政商關係複雜，一方面告訴大家不必再捐款給自己，但柯也花得很高興，也沒有按照政治獻金法返還繳庫。

對於剛才提到母親哽咽，姚文智眼眶泛紅說，他很不捨，母親也幾乎在政治上不對外拋頭露面，只是在服務處幫忙打理，煮東西給志工吃，自己長期被霸凌，已經不以為意。

媒體詢問，柯文哲反指是姚文智拚命在電視上指控自己是liar，才會引起他母親這樣回應，姚文智說，他批柯每件事都是引經據典，為何我們的市長不斷說謊，不論是市政、財務、政見都是如此，矇騙社會，對於任何質問都不回答。

媒體詢問，柯在辯論會上，照稿子唸似乎沒戰力？姚文智說，這樣的候選人，代表他無法接受檢驗，黑箱作業到底多少次也不回答，還在唸稿說市府局處首長怎樣，覺得柯的稿子跟2014年稿子都一樣，所以大巨蛋處理也一樣。