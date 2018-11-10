北市電視辯論》柯文哲結論避答質問 專注批判藍綠

2018-11-10 15:39

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長選舉電視辯論，柯文哲在結論階段，仍無視各黨候選人質問，關注於批判藍、綠兩黨，不僅質疑「兩大黨候選人（指丁守中、姚文智）的公布競選經費，都比我還少，你們（指民眾）相信嗎？」還打出新口號「以市民的自覺，取代藍綠的對決」。

柯文哲稱，對他而言，政策只有3個原則，對的事情做，不對的事情不要做，認真做，政治就這麼簡單，但這4年來，他發現在藍、綠兩黨對抗下，台灣政治變得太複雜，台灣歷經3次政黨輪替，怪怪的事情卻沒有變少，而能讓兩黨進步的，就是他4年來堅持的務實和對話，才能打破對立、分化，因此必須讓務實、對話成為台北、台灣的政治原則。

柯文哲也質疑，「剛才在台上兩大黨候選人都公布競選經費，比我還少，你們相信嗎？4年前連勝文在監察院報的競選經費比我還少，你們台灣人民相信嗎？」

柯文哲還抱怨，2014年他們以公開透明精神公布競選經費，不插旗、不買廣告、不打負面選戰，4年後的今天，台北街頭插旗、宣傳車確實明顯減少，但很遺憾在這場選舉抹黑、抹黃、抹紅還是撲天蓋地。

柯文哲說，相信很多台灣人民跟他一樣，不願看到只有藍綠，沒有是非的台灣社會，例如器官移植案，4年前支持他、為他辯護的人，現在拿同樣的問題在攻擊，這就是典型的只有藍綠、沒有思維，這場選舉是市民自覺的關鍵時刻，唯有靠市民的力量，透過選票，才能終結藍、綠的對立。柯接著強調，「以市民的自覺，取代藍綠的對決」，稱他騎過的一日雙塔，就是為了讓台灣人民相信信念。

在結論發言的最後，柯文哲也笑著趁機宣傳，將於下午4時舉辦的萬人造勢。但根據柯辦人士表示，柯文哲在台上發笑，不是因為宣傳活動，而是因為聽到姚文智提出「東區大公園」，在大巨蛋旁蓋空橋的概念，因為不解地面下已經有地下道（捷運連通道），為什麼還要蓋空橋才發笑。