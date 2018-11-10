北市電視辯論》吳萼洋推銷蜂蜜檸檬水 結尾還唱「愛江山更愛美人」

2018-11-10 15:31

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〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長5位候選人柯文哲、姚文智、丁守中、李錫錕、吳萼洋今下午進行辯論，吳萼洋在進行結論時表示，兩岸關係無論未來選擇統一或獨立，都應該要談判，而談判應要站在對方有利的角度談，例如台獨對中國有什麼好處，統一可帶給中國多大利益，但目前要先維持彼此良好關係，才能開啟談判的大門。

台北市長電視辯論會10日今天登場，由公視主辦，採申論、交叉詰問、結論3階段進行，預計全長約125分鐘。吳萼洋進行結論時指出，他感謝公視辦辯論，讓他有平台能夠講清楚論述，但他每樣項目都需要講一、兩個小時，可惜媒體只關注其他候選人，不過無所謂，如果有機緣，自然就會當選，若能當選可以將整個國家改變。

至於兩岸關係，吳萼洋說，不管是統一或獨立，都應該和對岸談判，而談判要站在對方有利的角度，這是行銷學、廣告學、心理學都有教過的方法，例如台獨對中國有什麼好處、統一可帶給中國多大利益，但目前要先維持良彼此好關係，讓談判的大門永遠開著，至於何時去談要等待時間，先維持現狀一陣子，等老天安排。

吳萼洋話鋒一轉，突然推銷蜂蜜檸檬水，強調會推廣是因不捨眾生之苦，對健康很有幫助，至於營養師的說法是因他們不懂蜂蜜水的神奇，身為人要先將身體顧好，不是靠醫生而要靠自己，有健康才有快樂。

吳萼洋也呼籲，人要多做善事，許多是為因緣業報所致，發生這些事是給人一個警惕，不要以為自己多了不起，追求的名與利不過是人間的笑點而已，阿扁的錢有用到嗎？馬英九的名有追到嗎？既然要從政就要以人民做考量，自然就會有智慧、慈悲。

吳萼洋最後唱「愛江山更愛美人」結束結論。