與翁美春聯合競總成立 林佳龍：三支箭加花博復興后豐

2018-11-10 16:47

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長林佳龍與豐原、后里選區市議員翁美春聯合競選總部今日成立，包括林佳龍和立法院長蘇嘉全等人都到場站台加持，林佳龍指出，翁美春深耕基層，大小事均親力親為，是用心服務的好議員，呼籲選民讓她順利連任。

林佳龍、翁美春聯合競總成立大會會場，同時舉行創意市集，場面熱鬧，包括台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立法委員陳亭妃、民進黨台中市黨部主委何明杰、市議員蕭隆澤、邱素貞、謝明源、陳淑華均到場站台力挺，祝福已連任3屆的翁美春，能夠順利第4屆連任。

林佳龍表示，現場這麼多人站出來，就是看到林佳龍、翁美春有在做事情，過去的豐原后里被邊緣化，這4年用心把都市建設放在地方，豐原后里要復興，要有3支箭，第一，新車站計畫，鐵路高架化；第二支箭，水岸花都；第三支箭，大台中山手線，把山線和海線串連成環線；再加上花博，打造嶄新后豐，永續嘉惠市民。

蔡其昌推薦翁美春是一位最優秀的議員、會做事的議員，長期傾聽基層心聲與民眾站在一起，是鄉親最佳代言人，但選情最危險，他呼籲選民全力支持當選，繼續服務。

翁美春說，為推展偏鄉觀光，她與泰安里長江慶南爭取在泰安鐵道文化園區設置后里區首站iBike，並全力支持舊山線復駛。積極爭取葫蘆墩圳的掀蓋工程，並力促市府興建豐原國民運動中心，增設籃球場、棒球場、游泳池等。將持續推廣糕餅博物館，擴大成為糕餅文化產業園區，發揚觀光及美食產業，以及繼豐原設置社會住宅後，再加碼於后里增設社會住宅，擴充社會福利。