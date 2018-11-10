恆春傳選舉暴力後 候選人嚇到遷走親人避禍

2018-11-10 16:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮長選戰進入肉搏戰階段，陸續出現鎮代濺血及候選人老家被丟鞭炮事件，尋求連任的盧玉棟在醫院開記者會抨擊，張榮志則強調家人受驚嚇，已經安排到他處避禍，另名候選人張怡則擔憂暴力介入選舉，要居民拒絕美麗恆春變成黑道故鄉。

連續兩起疑似選舉暴力事件發生後，檳榔坑老家被丟鞭炮的張榮志昨天難過表示，家中90歲的母親與孫子受到驚嚇，晚上都擔心到睡不著，他只能安排家人到其他地點居住「避禍」，以免受到無辜波及。

「選舉勝負再怎麼重要，還是家人安全為優先。」張榮志強調，他是爆裂物事件的受害者，家人都受到極大驚嚇，所幸警方用最快的速度破案，找出丟擲鞭炮的男子，以免競爭對手大作文章說他自導自演、模糊焦點。

持續為受傷鎮代蔡新將叫屈的盧玉棟表示，選舉不該有暴力介入選舉挑戰公權力及民意，認為這是一場去年漁會選舉的翻版，質疑有藏鏡人讓暴力介入選舉。

恆春區漁會昨也再次發表聲明，譴責盧玉棟與蔡新將兩人為達自己當選目的，不惜抹黑辛苦的漁民，指控恆春區漁會是黑道，要求盧、蔡2人在3天內向漁會道歉，否則將採取法律行動，維護辛苦漁民的尊嚴。

鎮長候選人張怡則提到，曾發文提醒警方可能有人會調動外地黑勢力來幫忙選戰，結果這幾天就發生打破頭等血腥暴力事件，這是恆春過去選舉幾乎沒有發生過的，恆春以好山好水遠近馳名，是個純樸美麗的小鎮，如果讓黑道勢力進入恆春，「美麗的恆春」會變成「黑道的故鄉」，嚇走國內外的遊客，讓恆春半島的觀光事業，雪上加霜，呼籲民眾團結起來，一起拒絕黑勢力污染恆春半島。

「絕不容許選舉暴力介入選戰！」恆春警方強調，爆裂物事件初步調查，是開車經過的外地男子惡作劇行為，沒有特定支持對象也無恆春選舉權或參與政治活動，檢視車上行車紀錄器也與供述相符，但檢警仍持續追查是否與選戰相關。