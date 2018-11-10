北市電視辯論》柯媽批「沒路用」 姚文智：我媽氣到關在陰暗客廳

2018-11-10 15:25

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長候選人第二場電視辯論會今天下午1時登場，五名候選人首次全員到齊。民進黨台北市長候選人姚文智在結論階段，提及市長柯文哲母親今年在重陽節罵自己沒路用、沒學問，更要自己秤斤兩，當時自己祝她重陽節快樂，但他知道「我媽媽當天氣到關在陰暗客廳裡面，受到極大侮辱」，姚更當場向母親致歉，「我跟我媽說，孩兒不孝」。

辯論會結論階段，姚文智表示，喊口號、講承諾，都不如過去他在高雄市府服務改造高雄文化的成績，這也是柯文哲競選總幹事小野認證的。姚也向柯喊話，應該多辯論幾場，否則剛才自己提及的還債、大巨蛋、執行績效差等問題都沒有回答，「總有個題目你要回答吧！」

姚文智說，為何柯在2014年關閉政治獻金後，還有900多萬，「請你等一下回答一下好嘛？你就在我後面」；姚說，柯文哲要大家詢問當年競選總幹事姚立明，更要小野小心，「下一個就是你」，究竟為什麼今年也是如此，依舊在關帳後還是有捐款，「告訴大家你很清廉，不斷打擊民進黨」。

話鋒一轉，姚文智說，今年重陽節柯文哲的母親罵自己沒路用、沒學問，更要自己秤斤兩，本來自己祝她重陽節快樂，但他知道「我媽媽當天氣到關在陰暗客廳裡面，受到極大侮辱」；姚文智更當場向母親說，「我跟我媽說，孩兒不孝」，受到這種侮辱，台北市有很多城市改造。

姚文智也質疑，柯文哲推動都市更新速度牛步，有60萬必須都更，一年卻只有2000戶，此外，拿了980億蓋社會住宅，結果現在剪綵的都不是柯蓋的，而是前朝政府的政績。

姚說，自己陸續提出公辦都更、第二胎國家養等政見，就青年人面臨居住壓力，也提出補貼，結果遭柯嘲諷說歧視單身，柯輕視其他候選人對市政的關懷，突顯柯沒辦法領導城市。

姚最後向市民喊話，選舉只剩下幾天，11月18日大家站出來，參與自己當天的「手護國家首都」活動，拜託大家！

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